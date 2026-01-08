8 de enero de 2026 - 08:55

Trump aseguró que Estados Unidos podría controlar Venezuela y explotar su petróleo "durante años"

El mandatario sostuvo que su país podría supervisar la explotación del crudo venezolano a largo plazo y evitó precisar fechas para elecciones o respaldar a la oposición.

Donald Trump mencionó el ataque en una charla radial, sin brindar detalles operativos.

Foto:

NA
Por Redacción Mundo

Este miércoles, el presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos “podría controlar Venezuela y explotar sus reservas de petróleo durante años”, en una entrevista publicada por The New York Times. La declaración se produce después de la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y el despliegue de fuerzas estadounidenses en el país sudamericano.

Estados Unidos incautó un petrolero con bandera rusa y vínculos con Venezuela tras dos semanas de persecución.

Máxima tensión: EE.UU. persiguió por dos semanas e incautó un petrolero ruso vinculado a Venezuela

Por Redacción Mundo
Donald Trump 

Trump afirmó que Venezuela solo comprará productos fabricados en EEUU con el dinero del petróleo

Por Redacción Mundo

Trump fue consultado sobre cuánto tiempo podría mantenerse un control directo sobre Venezuela y respondió que "solo el tiempo lo dirá". Cuando se le preguntó si se refería a meses o años, afirmó: "Diría que mucho más".

El mandatario aseguró que Estados Unidos "reconstruirá" Venezuela de una manera "muy rentable" y destacó la importancia del petróleo en ese plan: "Vamos a usar petróleo y vamos a recibirlo. Estamos bajando los precios del petróleo y vamos a dar dinero a Venezuela, que lo necesita desesperadamente”, dijo Trump, señalando que Washington supervisaría las exportaciones de crudo venezolano a su favor.

Petrolero
Estados Unidos controlará el petróleo venezolano.

Horas antes de la publicación de la entrevista, funcionarios estadounidenses anunciaron que el país planea asumir efectivamente el control de la venta del petróleo venezolano de forma indefinida, como parte de un esquema estratégico que contempla la venta de entre 30 y 50 millones de barriles de crudo.

Los ingresos de estas ventas, según la administración, quedarían bajo control estadounidense y se utilizarían para beneficiar tanto a Venezuela como a socios comerciales, aunque no se detalló cómo se distribuirán en la práctica.

La relación de Estados Unidos con el gobierno de Delcy Rodríguez

Trump no respondió directamente por qué reconoció a la presidenta interina, Delcy Rodríguez, en lugar de respaldar a la líder opositora María Corina Machado, y se limitó a señalar que "Marco (Rubio) habla con ella todo el tiempo" y que "estamos en constante comunicación con ella y con el gobierno".

la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez juramentándose como presidenta interina del país en Caracas, Venezuela
Una foto proporcionada por el Palacio de Miraflores muestra a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez (izq.), juramentándose como presidenta interina del país en Caracas, Venezuela, el 5 de enero de 2026. Rodríguez se convirtió oficialmente en presidenta interina de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas especiales estadounidenses el 3 de enero de 2026.

El presidente tampoco estableció una fecha para la posible celebración de elecciones en Venezuela, un elemento clave para cualquier transición democrática.

La entrevista se difundió mientras Trump atendía una llamada del presidente colombiano, Gustavo Petro, con quien conversó sobre la situación regional. Ese intercambio, según los periodistas presentes, despejó cualquier amenaza inmediata de acción militar adicional contra Colombia.

