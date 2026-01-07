7 de enero de 2026 - 23:55

Tras semanas de cruces, Trump recibirá a Petro en Washington

Trump informó que el encuentro será en la Casa Blanca y que ya se iniciaron las gestiones diplomáticas.

Trump dijo que se reunirá con Petro en la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que se reunirá en el corto plazo con su par de Colombia, Gustavo Petro, luego de una llamada telefónica que mantuvieron este miércoles para abordar las tensiones surgidas en las últimas semanas, principalmente vinculadas al tráfico de drogas.

A través de un mensaje publicado en su red social Truth Social, el mandatario estadounidense señaló que “fue un gran honor hablar con el presidente Petro, quien me llamó para explicarme la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido”.

Trump agregó que “agradecí su llamada y su tono, y espero reunirme con él próximamente”, y precisó que el secretario de Estado, Marco Rubio, y el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia se encuentran realizando los arreglos necesarios. Según indicó, la reunión se llevará a cabo en la Casa Blanca, en Washington.

Por su parte, Gustavo Petro confirmó el contacto en declaraciones a la prensa colombiana y expresó: “le acepto su propuesta de hablar”, durante una marcha realizada en Bogotá para respaldar a su gobierno luego de las advertencias formuladas por Trump en los últimos días.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el anuncio del encuentro se produjo cuatro días después de la captura de Nicolás Maduro, expresidente de Venezuela, por parte de fuerzas estadounidenses, un hecho que generó críticas del mandatario colombiano y profundizó la tensión con Washington.

De hecho, pocas horas después de la detención del líder venezolano, Trump dejó entrever públicamente que Petro también podría estar en riesgo, al igual que Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, en el marco del endurecimiento del discurso de la administración estadounidense en la región

