Donald Trump avanzaría "hasta donde sea necesario" para quedarse con Groenlandia, según su vicepresidente

La tensión entre Estados Unidos y Dinamarca volvió a escalar luego de que el vicepresidente J.D. Vance afirmara que su mandatario Donald Trump está dispuesto a “llegar tan lejos como sea necesario” para avanzar sobre Groenlandia , un territorio clave desde lo estratégico y de seguridad internacional.

En una entrevista con la cadena Fox News, Vance cuestionó duramente a Dinamarca por su rol en la administración de Groenlandia, que cuenta con estatus de autogobierno, y aseguró que el país europeo “no está haciendo un buen trabajo” en materia de seguridad.

Según el vicepresidente, el gobierno danés no realizó las inversiones necesarias para garantizar la estabilidad de la región. Así justificó el pedido de Trump de hacerse con ese territorio.

“Si hicieron algo inteligente hace 25 años, eso no significa que ahora no puedan hacer algo estúpido, y el presidente Trump lo deja muy claro: ‘No están haciendo un buen trabajo con respecto a Groenlandia'”, dijo Vance en la entrevista, según pudo saber Noticias Argentinas.

JD Vance, vicepresidente republicano de Estados Unidos, habló sobre las intenciones de Donald Trump con Groenlandia.

Las declaraciones de Vance, reproducidas por la agencia de noticias Sputnik, se suman a las realizadas anoche por la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien afirmó que la adquisición de Groenlandia es una “prioridad de seguridad nacional” para Estados Unidos.

“El presidente y su equipo están discutiendo una serie de opciones para alcanzar este importante objetivo de política exterior y, por supuesto, el uso de las Fuerzas Armadas estadounidenses es siempre una opción a disposición del comandante en jefe”, manifestó Leavitt.

Desde pocos días después de asumir como presidente, Trump viene reiterando en diversas ocasiones que Groenlandia es importante para la seguridad nacional estadounidense, pese a que el territorio en cuestión pertenece a Dinamarca, un aliado de Washington en la OTAN.

Desde Copenhague, por su parte, recuerdan que la posible anexión de esta región danesa significaría, de hecho, el fin de la Alianza Atlántica.