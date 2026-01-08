8 de enero de 2026 - 20:34

Donald Trump avanzaría "hasta donde sea necesario" para quedarse con Groenlandia, según su vicepresidente

El vicepresidente J.D. Vance acusó a Dinamarca de no realizar un “buen trabajo” en materia de seguridad, por lo que justifica las intenciones del mandatario estadounidense.

Donald Trump en busca de Groenlandia.&nbsp;

Donald Trump en busca de Groenlandia. 

Foto:

Por Redacción Mundo

La tensión entre Estados Unidos y Dinamarca volvió a escalar luego de que el vicepresidente J.D. Vance afirmara que su mandatario Donald Trump está dispuesto a “llegar tan lejos como sea necesario” para avanzar sobre Groenlandia, un territorio clave desde lo estratégico y de seguridad internacional.

Leé además

La carne roja aparece destacada en la nueva pirámide nutricional que presentó el gobierno de Donald Trump

Trump cambió la pirámide nutricional y así luce ahora con más proteínas

Por Redacción Mundo
Donald Trump mencionó el ataque en una charla radial, sin brindar detalles operativos.

Trump aseguró que Estados Unidos podría controlar Venezuela y explotar su petróleo "durante años"

Por Redacción Mundo

En una entrevista con la cadena Fox News, Vance cuestionó duramente a Dinamarca por su rol en la administración de Groenlandia, que cuenta con estatus de autogobierno, y aseguró que el país europeo “no está haciendo un buen trabajo” en materia de seguridad.

Según el vicepresidente, el gobierno danés no realizó las inversiones necesarias para garantizar la estabilidad de la región. Así justificó el pedido de Trump de hacerse con ese territorio.

JD Vance
JD Vance, vicepresidente republicano de Estados Unidos, habló sobre las intenciones de Donald Trump con Groenlandia.

JD Vance, vicepresidente republicano de Estados Unidos, habló sobre las intenciones de Donald Trump con Groenlandia.

“Si hicieron algo inteligente hace 25 años, eso no significa que ahora no puedan hacer algo estúpido, y el presidente Trump lo deja muy claro: ‘No están haciendo un buen trabajo con respecto a Groenlandia'”, dijo Vance en la entrevista, según pudo saber Noticias Argentinas.

Donald Trump anunció su intención a poco de su asunción

Las declaraciones de Vance, reproducidas por la agencia de noticias Sputnik, se suman a las realizadas anoche por la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien afirmó que la adquisición de Groenlandia es una “prioridad de seguridad nacional” para Estados Unidos.

“El presidente y su equipo están discutiendo una serie de opciones para alcanzar este importante objetivo de política exterior y, por supuesto, el uso de las Fuerzas Armadas estadounidenses es siempre una opción a disposición del comandante en jefe”, manifestó Leavitt.

Desde pocos días después de asumir como presidente, Trump viene reiterando en diversas ocasiones que Groenlandia es importante para la seguridad nacional estadounidense, pese a que el territorio en cuestión pertenece a Dinamarca, un aliado de Washington en la OTAN.

Desde Copenhague, por su parte, recuerdan que la posible anexión de esta región danesa significaría, de hecho, el fin de la Alianza Atlántica.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Renee Nicole Good (37), la mujer que murió baleada por un agente del ICE en Minneapolis

Quién era la mujer que murió baleada por un agente del ICE en Minneapolis

Por Redacción Mundo
Trump dijo que se reunirá con Petro en la Casa Blanca.

Tras semanas de cruces, Trump recibirá a Petro en Washington

Por Redacción
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. 

Donald Trump defendió al agente que mató a una mujer en Minnesota y habló de "legítima defensa"

Por Redacción Mundo
Crisis en Venezuela: Donald Trump, actor clave en la captura de Nicolás Maduro 

Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos

Por Redacción Mundo