Donald Trump defendió al agente que mató a una mujer en Minnesota y habló de "legítima defensa"

Según sostuvo el mandatario, la víctima intentó evadir el operativo, se encontraba “muy alterada” y terminó atropellando de manera intencional a un agente del ICE, quien respondió con un disparo “en defensa propia”. Trump responsabilizó directamente a la mujer por el fatal desenlace.
Videos compartidos en redes sociales muestran que la mujer estaba al volante de una camioneta que obstruía el paso de los agentes; cuando un oficial intentó abrir su puerta, el vehículo retrocedió y luego avanzó, momento en el que otro oficial disparó tres veces contra la conductora.
Culpó a la izquierda radical: "Ataca a diario"
Las declaraciones fueron realizadas en su cuenta de Truth Social, donde también afirmó que el oficial actuó para proteger su vida y remarcó que el agente permanece hospitalizado, aunque fuera de peligro. “Estos incidentes ocurren porque la izquierda radical amenaza, agrede y ataca a diario”, asumió.
En el mismo sentido, desde la cuenta oficial de la Casa Blanca en X expresaron su respaldo a las fuerzas de seguridad: “Apoyamos a los valientes hombres y mujeres de ICE y de las fuerzas del orden que arriesgan todo para mantener seguras a nuestras comunidades”.
En su publicación, Trump aseguró haber visto el video del episodio ocurrido en Minneapolis y calificó la escena como “horrible”. También apuntó contra lo que definió como “agitadores profesionales” y vinculó el hecho con un clima de hostilidad hacia las fuerzas federales.
“Solo intentan hacer su trabajo para CONSEGUIR UN ESTADO UNIDO SEGURO. ¡Debemos mantenernos firmes y proteger a nuestros agentes del orden público de este movimiento de violencia y odio de la izquierda radical!”, cerró su publicación el estadounidense.