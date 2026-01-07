Donald Trump defendió al agente que mató a una mujer en Minnesota y habló de "legítima defensa"

Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos

Según sostuvo el mandatario, la víctima intentó evadir el operativo, se encontraba “muy alterada” y terminó atropellando de manera intencional a un agente del ICE, quien respondió con un disparo “en defensa propia”. Trump responsabilizó directamente a la mujer por el fatal desenlace.

Videos compartidos en redes sociales muestran que la mujer estaba al volante de una camioneta que obstruía el paso de los agentes; cuando un oficial intentó abrir su puerta, el vehículo retrocedió y luego avanzó, momento en el que otro oficial disparó tres veces contra la conductora.

Las declaraciones fueron realizadas en su cuenta de Truth Social, donde también afirmó que el oficial actuó para proteger su vida y remarcó que el agente permanece hospitalizado, aunque fuera de peligro. “Estos incidentes ocurren porque la izquierda radical amenaza, agrede y ataca a diario” , asumió.

En el mismo sentido, desde la cuenta oficial de la Casa Blanca en X expresaron su respaldo a las fuerzas de seguridad: “Apoyamos a los valientes hombres y mujeres de ICE y de las fuerzas del orden que arriesgan todo para mantener seguras a nuestras comunidades”.

En su publicación, Trump aseguró haber visto el video del episodio ocurrido en Minneapolis y calificó la escena como “horrible”. También apuntó contra lo que definió como “agitadores profesionales” y vinculó el hecho con un clima de hostilidad hacia las fuerzas federales.

“Solo intentan hacer su trabajo para CONSEGUIR UN ESTADO UNIDO SEGURO. ¡Debemos mantenernos firmes y proteger a nuestros agentes del orden público de este movimiento de violencia y odio de la izquierda radical!”, cerró su publicación el estadounidense.

