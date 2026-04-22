22 de abril de 2026 - 08:57

Tensión en el Estrecho de Ormuz: Irán capturó dos buques tras el anuncio de Trump sobre la tregua

La Guardia Revolucionaria apresó a las embarcaciones por supuestas infracciones de seguridad. El hecho ocurre luego de que Estados Unidos prorrogara el alto el fuego pero mantuviera el bloqueo naval.

Tensión en el Estrecho de Ormuz: Irán capturó dos buques tras el anuncio de Trump sobre la tregua.

Tensión en el Estrecho de Ormuz: Irán capturó dos buques tras el anuncio de Trump sobre la tregua.

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EFE
Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

La Guardia Revolucionaria de Irán anunció el apresamiento de dos buques de carga en el Estrecho de Ormuz, acusándolos de operar sin los permisos necesarios y de poner en peligro la seguridad marítima.

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A través de un comunicado difundido por la agencia Tasnim, el cuerpo de élite iraní identificó a las naves incautadas como el "MSC-FRANCESCA", al que vinculó con intereses israelíes, y el "EPAMINODES". Según Irán, ambos barcos habían "manipulado sus sistemas de navegación", lo que motivó su traslado forzoso hacia la costa iraní.

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La Guardia Revolucionaria iraní anunció el apresamiento de dos buques en el estrecho de Ormuz.

La Guardia Revolucionaria iraní anunció el apresamiento de dos buques en el estrecho de Ormuz.

La Guardia afirmó que las acciones se debieron a la “alteración del orden y la seguridad en el estrecho de Ormuz”, lo que calificó como una “línea roja” para la República Islámica.

Ataques y denuncias en alta mar

La situación en la zona es de extrema. Antes del anuncio oficial de Teherán, la agencia de Operaciones Comerciales Marítimas de Reino Unido (UKMTO) ya había reportado incidentes violentos en las cercanías del estrecho.

Un buque llamado “Euphoria” con bandera panameña y propiedad de una empresa con sede en los Emiratos Árabes Unidos, fue atacado esta mañana a unas ocho millas náuticas al oeste de Irán, según UKMTO.

La agencia británica había informado previamente de otro ataque por parte de una lancha armada de la Guardia Revolucionaria iraní a un portacontenedores 15 millas náuticas al noreste de Omán.

Por otra parte, un tercer buque de carga habría sido atacado este miércoles cuando intentaba transitar el estrecho de Ormuz, según la firma de inteligencia marítima Vanguard a BBC Verify, el servicio de verificación de datos de la cadena pública británica BBC.

Estos hechos ocurren después de que Trump extendieraa indefinidamente el alto el fuego con Irán que vencía este miércoles con el fin de facilitar las negociaciones. Sin embargo, aclaró que mantendrá el bloqueo naval contra los puertos iraníes.

Para Teherán, esta decisión es una violación directa de la tregua. El Gobierno iraní denunció que no se puede hablar de paz mientras persista el cerco marítimo sobre su economía, motivo por el cual rechazó participar en la nueva ronda de negociaciones propuesta por la Casa Blanca.

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