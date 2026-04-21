Trump anunció que Estados Unidos extenderá el alto al fuego contra Irán, pero mantendrá el bloqueo en puertos

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump anunció este martes que extenderá un alto el fuego con Irán hasta que Teherán presente una propuesta para poner fin al conflicto de manera permanente . Sin embargo, aclaró que continuará con el bloqueo naval de los puertos iraníes, según detalló la Agencia Noticias Argentinas.

Irán no participará de las negociaciones en Pakistán por el bloqueo de Estados Unidos

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"Basándonos en el hecho de que el Gobierno de Irán está seriamente fracturado, lo cual no es inesperado, y a petición del Mariscal de Campo Asim Munir y del Primer Ministro Shehbaz Sharif de Pakistán, se nos ha pedido que suspendamos nuestro ataque contra el país de Irán hasta que sus líderes y representantes puedan presentar una propuesta unificada" , expresó el mandatario a través de su red social Truth Social.

Asimismo, el mandatario aseguró que ordenó a las Fuerzas Armadas estadounidenses que continúen el bloqueo hasta que concluyan las negociaciones por una paz definitiva. "Extenderé el alto el fuego hasta que se presente su propuesta y concluyan las negociaciones, de una forma u otra", sentenció

El republicano advirtió que, si no se alcanza un acuerdo, Estados Unidos podría atacar la infraestructura iraní. "Estamos ofreciendo un TRATO muy justo y razonable, y espero que lo acepten porque, si no lo hacen, Estados Unidos destruirá todas las centrales eléctricas y todos los puentes de Irán ”, señaló.

“¡SE ACABÓ EL SEÑOR AMABLE! Bajarán rápido, bajarán fácilmente y, si no aceptan el ACUERDO, será un honor para mí hacer lo que se deba hacer, lo que otros presidentes debieron haber hecho con Irán durante los últimos 47 años”, sumó el norteamericano.

Por su lado, Irán aseguró que no enviará una delegación a la siguiente ronda de en Pakistán, y condicionó cualquier participación al levantamiento del bloqueo naval impuesto por Estados Unidos.

Desde Teherán calificaron la medida como “ilegal y criminal” y la consideraron una violación del alto el fuego que estuvo vigente hasta el pasado lunes.