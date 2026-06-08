Una pequeña ciudad ofrece terrenos gratuitos y ayuda económica a quienes se muden allí: estos son los requisitos

La ciudad de Curtis, Nebraska , ofrece terrenos gratuitos para quienes construyan una vivienda familiar bajo determinadas condiciones. El programa forma parte de una estrategia local para atraer nuevos residentes y fortalecer la comunidad. La propuesta no consiste en entregar tierra sin compromiso. Quienes acceden al beneficio deben construir una casa unifamiliar que cumpla ciertas especificaciones y hacerlo dentro de un período establecido.

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Según la información oficial de Medicine Valley Economic Development, los lotes gratuitos están ubicados sobre calles pavimentadas y cuentan con servicios disponibles. La ciudad presenta el beneficio como una oportunidad para familias que quieran mudarse, construir y establecerse.

Además del terreno, hay un incentivo económico para familias con hijos de hasta 18 años que se muden desde otro distrito escolar. El monto depende de la cantidad de chicos y está vinculado a la inscripción en Medicine Valley Public Schools .

El incentivo familiar llega hasta 1.750 dólares . La escala oficial establece 750 dólares para familias con un hijo, 1.250 dólares para familias con dos hijos y 1.750 dólares para familias con tres o más.

Para recibir ese dinero, los chicos en edad escolar deben estar inscriptos en el sistema público local. Además, si la familia primero alquila con intención de comprar o construir dentro de un año, debe completar una solicitud indicando ese plan.

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Los requisitos principales para acceder

El beneficio exige algo concreto: construir una vivienda. No alcanza con tomar posesión del terreno ni usarlo como inversión especulativa. La ciudad pide que se levante una casa unifamiliar dentro del plazo definido y bajo las condiciones del programa.

Construir una casa: debe ser una vivienda familiar y cumplir especificaciones.

debe ser una vivienda familiar y cumplir especificaciones. Respetar el plazo: la construcción debe completarse dentro del período establecido.

la construcción debe completarse dentro del período establecido. Completar solicitud: el trámite debe iniciarse antes de comprar o construir.

el trámite debe iniciarse antes de comprar o construir. Inscribir hijos en la escuela local: requisito para acceder al incentivo familiar.

requisito para acceder al incentivo familiar. Consultar condiciones vigentes: los términos pueden estar sujetos a aprobación local.

Por qué una ciudad regala terrenos

La lógica detrás del programa es demográfica y económica. Curtis busca sumar habitantes, nuevas viviendas, estudiantes y actividad local. Para pueblos pequeños, una familia que se instala puede significar más matrícula escolar, consumo y movimiento comunitario.

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Por eso, el terreno gratuito funciona como puerta de entrada, pero el verdadero objetivo es que la persona se mude, construya y forme parte de la ciudad.