8 de junio de 2026 - 15:25

Una pequeña ciudad ofrece terrenos gratuitos y ayuda económica a quienes se muden allí: estos son los requisitos

Busca atraer familias con lotes sin costo y un incentivo extra para quienes inscriban hijos en escuelas locales.

132b81eb-151f-43ed-bfb6-bbe0c7c87bf0
Por Andrés Aguilera

Leé además

Roberto Sánchez y Keiko Fujimori

Elecciones Perú: Roberto Sánchez remonta y supera a Keiko Fujimori con el 94% del escrutinio

Por Redacción Mundo
Cataratas del Iguazú: turista se tiró al agua para recuperar su celular

Se le cayó el celular en las Cataratas del Iguazú y se tiró al agua a recuperarlo: el video del escándalo

Por Redacción Mundo
0b1385af-16ed-4334-9d7e-d0ef8426cdd7

Además del terreno, hay un incentivo económico para familias con hijos de hasta 18 años que se muden desde otro distrito escolar. El monto depende de la cantidad de chicos y está vinculado a la inscripción en Medicine Valley Public Schools.

Cuánta ayuda económica se puede recibir

El incentivo familiar llega hasta 1.750 dólares. La escala oficial establece 750 dólares para familias con un hijo, 1.250 dólares para familias con dos hijos y 1.750 dólares para familias con tres o más.

Para recibir ese dinero, los chicos en edad escolar deben estar inscriptos en el sistema público local. Además, si la familia primero alquila con intención de comprar o construir dentro de un año, debe completar una solicitud indicando ese plan.

b2050677-4690-4bd1-9872-a8c5f9468981

Los requisitos principales para acceder

El beneficio exige algo concreto: construir una vivienda. No alcanza con tomar posesión del terreno ni usarlo como inversión especulativa. La ciudad pide que se levante una casa unifamiliar dentro del plazo definido y bajo las condiciones del programa.

  • Construir una casa: debe ser una vivienda familiar y cumplir especificaciones.
  • Respetar el plazo: la construcción debe completarse dentro del período establecido.
  • Completar solicitud: el trámite debe iniciarse antes de comprar o construir.
  • Inscribir hijos en la escuela local: requisito para acceder al incentivo familiar.
  • Consultar condiciones vigentes: los términos pueden estar sujetos a aprobación local.

Por qué una ciudad regala terrenos

La lógica detrás del programa es demográfica y económica. Curtis busca sumar habitantes, nuevas viviendas, estudiantes y actividad local. Para pueblos pequeños, una familia que se instala puede significar más matrícula escolar, consumo y movimiento comunitario.

251fcf6c-129e-496d-944c-759be4529b9b

Por eso, el terreno gratuito funciona como puerta de entrada, pero el verdadero objetivo es que la persona se mude, construya y forme parte de la ciudad.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

es oficial: chile prohibe el ingreso y la salida del pais a quienes posterguen este tramite del pasaporte

Es oficial: Chile prohíbe el ingreso y la salida del país a quienes posterguen este trámite del pasaporte

Por Andrés Aguilera
Conflicto biológico: Las gaviotas reidoras de España son imposibles de rastrear debido a una nueva tecnología.

Conflicto en Europa: la guerra altera el GPS de las gaviotas y pone en riesgo la vigilancia sanitaria

Por Cristian Reta
El pronóstico adelanta un cambio metereológico. 

Se viene un cambio de tiempo extremo: anuncian tormentas violentas y caída abrupta de temperaturas

Por Cristian Reta
Un grupo de cazadores-recolectores utilizaron las ramas de pino para atravesar una cueva. 

Entraron en una cueva hace 14.400 años y recorrieron 800 metros bajo tierra con solo ramitas de pino

Por Cristian Reta