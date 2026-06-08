Una pequeña ciudad ofrece terrenos gratuitos y ayuda económica a quienes se muden allí: estos son los requisitos

La ciudad de Curtis, Nebraska, ofrece terrenos gratuitos para quienes construyan una vivienda familiar bajo determinadas condiciones. El programa forma parte de una estrategia local para atraer nuevos residentes y fortalecer la comunidad. La propuesta no consiste en entregar tierra sin compromiso. Quienes acceden al beneficio deben construir una casa unifamiliar que cumpla ciertas especificaciones y hacerlo dentro de un período establecido.
Qué ofrece Curtis a los nuevos residentes
Según la información oficial de Medicine Valley Economic Development, los lotes gratuitos están ubicados sobre calles pavimentadas y cuentan con servicios disponibles. La ciudad presenta el beneficio como una oportunidad para familias que quieran mudarse, construir y establecerse.
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Además del terreno, hay un incentivo económico para familias con hijos de hasta 18 años que se muden desde otro distrito escolar. El monto depende de la cantidad de chicos y está vinculado a la inscripción en Medicine Valley Public Schools.
Cuánta ayuda económica se puede recibir
El incentivo familiar llega hasta 1.750 dólares. La escala oficial establece 750 dólares para familias con un hijo, 1.250 dólares para familias con dos hijos y 1.750 dólares para familias con tres o más.
Para recibir ese dinero, los chicos en edad escolar deben estar inscriptos en el sistema público local. Además, si la familia primero alquila con intención de comprar o construir dentro de un año, debe completar una solicitud indicando ese plan.
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Los requisitos principales para acceder
El beneficio exige algo concreto: construir una vivienda. No alcanza con tomar posesión del terreno ni usarlo como inversión especulativa. La ciudad pide que se levante una casa unifamiliar dentro del plazo definido y bajo las condiciones del programa.
- Construir una casa: debe ser una vivienda familiar y cumplir especificaciones.
- Respetar el plazo: la construcción debe completarse dentro del período establecido.
- Completar solicitud: el trámite debe iniciarse antes de comprar o construir.
- Inscribir hijos en la escuela local: requisito para acceder al incentivo familiar.
- Consultar condiciones vigentes: los términos pueden estar sujetos a aprobación local.
Por qué una ciudad regala terrenos
La lógica detrás del programa es demográfica y económica. Curtis busca sumar habitantes, nuevas viviendas, estudiantes y actividad local. Para pueblos pequeños, una familia que se instala puede significar más matrícula escolar, consumo y movimiento comunitario.
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Por eso, el terreno gratuito funciona como puerta de entrada, pero el verdadero objetivo es que la persona se mude, construya y forme parte de la ciudad.