27 de julio de 2026 - 12:50

Se viene un cambio extremo del clima: del frío al calor con máximas de 32 grados

A pesar de registrar temperaturas 10 grados superiores a lo normal y picos de 32 grados, el fenómeno será demasiado breve para entrar en la categoría oficial.

Sorpresivo cambio de temperatura.&nbsp;

Sorpresivo cambio de temperatura. 

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Por Cristian Reta

Una masa de aire muy cálido irrumpirá a mediados de semana para elevar los termómetros hasta los 32 grados centígrados. El cambio meteorológico será drástico: tras un inicio de semana marcado por vientos fuertes y temperaturas por debajo de los 20 grados, el aire del sur estabilizará la atmósfera y despejará el cielo.

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El sistema de alta presión que se forma sobre el continente europeo empujará el calor hacia las latitudes más septentrionales de forma inmediata. El miércoles se sentirá el primer anticipo de este clima veraniego con cielos despejados y máximas que rondarán los 26 y 28 grados en diversos puntos del país. Esta masa de aire cálido y húmedo transformará radicalmente el panorama de días frescos y ráfagas de vendaval que caracterizaron el inicio del periodo estival.

¿Cómo impactará el calor extremo en Dinamarca?

En Dinamarca, el jueves marcará el punto máximo de esta intrusión térmica significativa. Las previsiones meteorológicas indican que en zonas como Zelanda, Lolland-Falster, Fionia y gran parte de Jutlandia el termómetro llegará a alcanzar los 32 grados centígrados. Esta cifra representa un registro térmico de más de 10 grados por encima de lo que se considera habitual o normal para esta época del año en la región.

El fenómeno no se limitará únicamente a las horas de exposición solar. Durante la noche del jueves, especialmente en las zonas costeras de las islas danesas, la temperatura podría mantenerse de forma constante por encima de los 20 grados. Estas denominadas "noches tropicales" dificultan la regulación térmica natural del cuerpo y alteran el ciclo del sueño de los habitantes, quienes enfrentan niveles inusuales de humedad y calor nocturno.

¿Por qué este fenómeno no será clasificado como ola de calor?

A pesar de la intensidad y de alcanzar máximos históricos en algunas estaciones, el evento climático será de corta duración. Para que una situación se catalogue oficialmente como ola de calor en este país, la media de las temperaturas máximas debe superar los 28 grados durante tres días consecutivos. Al preverse la entrada de aire frío procedente del Atlántico para el viernes, el episodio no logrará cumplir con los criterios técnicos necesarios para dicha clasificación.

Este escenario de contrastes extremos comenzará con un lunes ventoso donde las rachas alcanzarán fuerza de vendaval, especialmente en el norte de Jutlandia y las costas occidentales. En ese momento, las temperaturas apenas rozarán los 20 grados, marcando una diferencia de 12 grados respecto al pico de calor previsto. La masa de aire procedente del sur de Europa cruzará el territorio antes de disiparse rápidamente ante el avance del frente atlántico.

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