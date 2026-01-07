7 de enero de 2026 - 18:53

Tensión en Estados Unidos: un agente del ICE mató a una mujer durante un operativo migratorio masivo

Autoridades locales exigen la salida inmediata de las fuerzas federales tras la muerte de una observadora civil de 37 años.

Por Redacción Mundo

Un miércoles de extrema violencia en Minneapolis culminó con la muerte de una mujer a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en el marco de lo que el gobierno federal describe como el operativo de control migratorio "más grande de la historia".

Según un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), los agentes fueron víctimas de "alborotadores violentos" que utilizaron un vehículo como arma en un intento de atropello, calificando el suceso como un “acto de terrorismo interno”.

El organismo afirmó que el agente disparó en defensa propia para salvar su vida y la de sus compañeros. No obstante, reportes iniciales identificaron a la fallecida como una ciudadana estadounidense de 37 años que actuaba como observadora civil para vigilar el comportamiento de las fuerzas federales.

Videos compartidos en redes sociales muestran que la mujer estaba al volante de una camioneta que obstruía el paso de los agentes; cuando un oficial intentó abrir su puerta, el vehículo retrocedió y luego avanzó, momento en el que otro oficial disparó tres veces contra la conductora.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, rechazó tajantemente la narrativa federal, pidiendo a la ciudadanía “no creer esta máquina de propaganda” y prometiendo una investigación "completa, imparcial y rápida" para garantizar la justicia.

La ciudad ya se encontraba bajo un clima de alta tensión desde el lunes, tras el anuncio del envío de 2.000 agentes federales. Tras confirmarse la muerte, una multitud de manifestantes se congregó en el lugar al grito de “¡ICE fuera de Minnesota!”, siendo dispersados por los agentes mediante el uso de gases lacrimógenos.

