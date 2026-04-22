Tucker Carlson sobre su apoyo a Donald Trump: "Lo siento por haber llevado a la gente a equivocarse"

El periodista y comentarista conservador Tucker Carlson expresó un fuerte arrepentimiento por su apoyo a Donald Trump durante la campaña presidencial de 2024. Al respecto, Carlson aseguró que su rol lo dejará “atormentado” durante mucho tiempo.

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El exconductor de Fox News , hoy reconvertido en podcaster, afirmó que fue parte de las razones que permitieron el regreso de Trump a la Casa Blanca y consideró que no alcanza con cambiar de postura sin una reflexión más profunda.

“ Es momento de hacer un examen de conciencia ”, sostuvo en un episodio reciente de su podcast, donde además pidió disculpas por haber influido en la opinión pública: “Quiero decir que lo siento por haber llevado a la gente a equivocarse, no fue intencional ”.

El distanciamiento entre Carlson y Trump se profundizó en las últimas semanas, principalmente por diferencias en torno a la guerra en Irán .

El comunicador, históricamente crítico de las intervenciones militares de Estados Unidos en el exterior, cuestionó con dureza la postura del mandatario y calificó algunas de sus declaraciones como “malignas”, en especial tras amenazas vinculadas al conflicto en Medio Oriente.

Además, Carlson puso en duda si la escalada bélica formaba parte de una estrategia previa del propio Trump y deslizó críticas a su “estatura moral”, en un mensaje directo al liderazgo del presidente.

Embed Only someone who wrote speeches for Donald Trump in 2015, voted for him three times and lost friends defending him can fully understand how painful the current betrayal is. Uncle Buck explains.



0:00 Monologue

2:20 Why Did Buckley Support Trump So Early On?

13:14 John McCain… pic.twitter.com/AV5yxiUopv — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) April 20, 2026

Cruces públicos y tensión en el espacio conservador

Las críticas no quedaron sin respuesta. Trump apuntó contra Carlson y otros referentes conservadores que cuestionaron la guerra, a quienes calificó de “tontos”, y llegó a sugerir que el periodista debería “ver a un psiquiatra”.

La relación entre ambos había sido estrecha durante la campaña de 2024. Carlson incluso impulsó la elección de JD Vance como compañero de fórmula y protagonizó gestos de cercanía con Trump en la Convención Nacional Republicana.

Sin embargo, el actual escenario evidencia una fractura dentro del espacio conservador, con críticas crecientes a la política exterior del gobierno estadounidense.

El giro de Carlson marca uno de los posicionamientos más fuertes dentro del propio sector que respaldó a Trump, y abre un nuevo capítulo en el debate interno sobre el rumbo político de Estados Unidos.