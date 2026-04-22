Los spoilers ya no son gratis: un hombre deberá pagar una multa por revelar tramas de series y películas

El concepto de " spoiler" refiere a la revelación de detalles importantes en las tramas de películas o series antes de su estreno. Para evitar este tipo de situaciones, las compañías cinematográficas aplican una serie de medidas legales, como acuerdos de confidencialidad y proyecciones anticipadas limitadas que se aplican tanto al equipo de producción como a la prensa.

Sin embargo, existen casos difíciles de controlar, sobre todo las que involucran a usuarios en redes sociales que divulgan detalles, situación que puede afectar la taquilla o el impacto cultural de una producción. Este fue el caso de un hombre de 39 años en Japón , quien compartía artículos en una página web con spoilers de importantes películas y series.

Diferentes compañías demandaron al hombre por sus publicaciones y en los últimos días el Tribunal de Distrito de Tokio emitió una sentencia por infracción de derechos de autor. El conflicto escaló cuando el hombre compartió descripciones muy extensas y detalladas sobre la película "Godzilla Minus One" y la serie "Overlord". Las publicaciones incluían diálogos completos de la trama y la divulgación de imágenes antes de su estreno oficial.

Al viralizarse sus artículos, la franquicia de Godzilla y la editorial del anime presentaron una demanda a través de la Asociación de Distribución de Contenidos en el Extranjero (CODA) por infringir la propiedad de derechos de autor.

La importante suma que deberá pagar

La Justicia japonesa dispuso que se trató de un caso de spoiler grave ya que "el nivel de detalle de la página web conseguía que los artículos parecieran adaptaciones no autorizadas", situación que podía generar "daños significativos a los titulares de derechos". Las compañías alegaron que la revelación de estos datos podía ocasionar un impacto negativo en la audiencia que paga por ver las producciones, lo que se traduciría en una pérdida de ganancia.

Además, el hecho de que la página web era monetizada mediante publicidad, generó que también se sumaran cargos por piratería. Tras un juicio, el Tribunal condenó al hombre a 18 meses de prisión y al pago de una multa de 1 milllón de yenes (6.300 dólares)