22 de abril de 2026 - 16:13

Irán exhibe un misil balístico en medio de una manifestación a favor del régimen

Tras anunciarse la extensión del alto al fuego, manifestantes salieron a las calles de Teherán y exhibieron un proyectil en señal de apoyo al Ejército iraní.

Irán exhibe un misil balístico en medio de una manifestación a favor del régimen

Irán exhibe un misil balístico en medio de una manifestación a favor del régimen

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Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

Miles de personas se manifestaron en las calles de Teherán y exhibieron un misil de gran tamaño como símbolo de apoyo al régimen en medio del conflicto entre Estados Unidos e Irán. De esta manera, el Ejército iraní dio un mensaje sobre su capacidad armamentística en caso de nuevos ataques.

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En las imágenes difundidas por redes sociales, también se puede ver a un grupo de personas rezando frente a la imagen del misil en la Plaza de la Revolución. También se muestra a una mulitud ondeando banderas y exhibiendo armas y cohetes en manifestaciones realizadas en diferentes ciudades.

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Por otro lado, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica emitió un comunicado y aseguró que Irán lanzará ofensivas contra Estados Unidos e Israel de ser necesario. "En una posible nueva fase del enfrentamiento militar, la Guardia Revolucionaria infligirá golpes demoledores, más allá de lo imaginable para el enemigo, a los activos restantes de estos en la región"

Un alto al fuego con advertencias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció este martes que extenderá un alto el fuego con Irán hasta que Teherán presente una propuesta para poner fin al conflicto de manera permanente. Sin embargo, aclaró que continuará con el bloqueo naval de los puertos iraníes, según detalló la Agencia Noticias Argentinas.

"Basándonos en el hecho de que el Gobierno de Irán está seriamente fracturado, lo cual no es inesperado, y a petición del Mariscal de Campo Asim Munir y del Primer Ministro Shehbaz Sharif de Pakistán, se nos ha pedido que suspendamos nuestro ataque contra el país de Irán hasta que sus líderes y representantes puedan presentar una propuesta unificada", expresó el mandatario a través de su red social Truth Social.

Asimismo, el mandatario aseguró que ordenó a las Fuerzas Armadas estadounidenses que continúen el bloqueo hasta que concluyan las negociaciones por una paz definitiva. "Extenderé el alto el fuego hasta que se presente su propuesta y concluyan las negociaciones, de una forma u otra", sentenció

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