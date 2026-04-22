22 de abril de 2026 - 13:06

Trump anticipa que "es posible" una nueva ronda de paz con Irán

El presidente estadounidense confirmó que el diálogo podría retomarse este mismo viernes. Desde Pakistán, sede de las negociaciones, aseguran que hubo avances positivos en la mediación.

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Trump anticipa que "es posible" una nueva ronda de paz con Irán. 

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EFE/EPA/YURI GRIPAS / POOL
Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

En medio de la extensión indefinida del alto el fuego, el presidente Donald Trump reavivó este miércoles las expectativas de una salida diplomática al conflicto con la República Islámica de Irán.

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En declaraciones al diario The New York Post, el mandatario sugirió que este viernes podrían anunciarse avances para retomar las conversaciones de paz.

Consultado sobre la posibilidad de una nueva cumbre, Trump respondió a través de un mensaje de texto: "¡Es posible! Presidente DJT". Esta señal se alinea con la información proveniente de Islamabad, Pakistán, país que oficia de mediador y sede del diálogo, donde fuentes diplomáticas destacaron "avances positivos" que permitirían un nuevo encuentro dentro de las próximas 36 a 72 horas.

estrecho de ormuz
Irán interceptó a dos barcos en el estrecho de Ormuz.

Irán interceptó a dos barcos en el estrecho de Ormuz.

La postura de Irán

Tras la frustrada reunión que estaba prevista para este miércoles, el portavoz del Ministerio de Exteriores, Ismail Bagaei, afirmó que Teherán regresará a la mesa de negociación únicamente cuando se den las "condiciones necesarias y razonables".

Si bien el diplomático no detalló cuáles son esas exigencias, subrayó que cualquier acuerdo deberá "materializar los intereses nacionales y consolidar los logros del pueblo iraní frente a los objetivos maliciosos de sus enemigos".

Respecto a la tregua indefinida anunciada por Trump el pasado martes, Bagaei fue tajante al señalar que Irán no inició la guerra y que sus acciones militares han sido en "legítima defensa frente a la agresión de Estados Unidos y del régimen sionista (Israel)".

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