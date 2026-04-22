Trump anticipa que "es posible" una nueva ronda de paz con Irán. 

En medio de la extensión indefinida del alto el fuego , el presidente Donald Trump reavivó este miércoles las expectativas de una salida diplomática al conflicto con la República Islámica de Irán.

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En declaraciones al diario The New York Post, el mandatario sugirió que este viernes podrían anunciarse avances para retomar las conversaciones de paz .

Consultado sobre la posibilidad de una nueva cumbre, Trump respondió a través de un mensaje de texto: "¡Es posible! Presidente DJT" . Esta señal se alinea con la información proveniente de Islamabad , Pakistán, país que oficia de mediador y sede del diálogo, donde fuentes diplomáticas destacaron " avances positivos " que permitirían un nuevo encuentro dentro de las próximas 36 a 72 horas .

Tras la frustrada reunión que estaba prevista para este miércoles, el portavoz del Ministerio de Exteriores, Ismail Bagaei , afirmó que Teherán regresará a la mesa de negociación únicamente cuando se den las "condiciones necesarias y razonables" .

Si bien el diplomático no detalló cuáles son esas exigencias, subrayó que cualquier acuerdo deberá "materializar los intereses nacionales y consolidar los logros del pueblo iraní frente a los objetivos maliciosos de sus enemigos".

Respecto a la tregua indefinida anunciada por Trump el pasado martes, Bagaei fue tajante al señalar que Irán no inició la guerra y que sus acciones militares han sido en "legítima defensa frente a la agresión de Estados Unidos y del régimen sionista (Israel)".