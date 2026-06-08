8 de junio de 2026 - 00:00

El contexto del país y el debate publico

El lector emite su opinión sobre una nota de política internacional del analista Claudio Fantini sobre Inteligencia Artificial, Donald Trump, Vladimir Putin y Javier Milei. Para el debate.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin (i), y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, se saludan.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin (i), y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, se saludan.

Foto:

EFE / Octavio Guzmán

He leído con atención la nota de Política Internacional del 31 de mayo, firmada por Claudio Fantini, referida al presidente Javier Milei y a su orientación política y económica. Como lector habitual, considero legítimo el análisis crítico de un periodista; sin embargo, me preocupa cuando determinadas opiniones se presentan con un grado de certeza que parece exceder el terreno del análisis para ingresar en el de las afirmaciones concluyentes.

Leé además

El presidente de Rusia Vladimir Putin y su homólogo de Estados Unidos Donald Trump. (archivo)

Donald Trump calificó de "muy productiva" su charla con Putin previo al encuentro con Zelensky

Por Redacción
El presidente Javier Milei junto junto al embajador Peter Lamelas, Karina Milei y Pablo Quirno a bordo del portaaviones USS Nimitz durante ejercicios navales conjuntos con Estados Unidos

Nuevo guiño a Trump: Milei visita el portaaviones Nimitz de Estados Unidos que navega por Argentina

Por Redacción Política

El autor sostiene, entre otros conceptos, que la inteligencia artificial estaría digitada por megamillonarios para influir sobre las democracias, estableciendo incluso paralelos con formas de manipulación de masas del siglo XX. Más allá de que se trata de un debate relevante y abierto, presentar hipótesis de semejante magnitud como si fueran hechos comprobados merece, cuanto menos, una fundamentación más sólida y equilibrada.

Asimismo, afirma que “la inflación sigue, la economía y el consumo languidecen y la angustia social crece”, formulación que parece ignorar matices y variables de un proceso económico complejo, todavía en desarrollo y sujeto a interpretaciones diversas. En un contexto tan delicado, las sentencias categóricas pueden contribuir más a reforzar posiciones previas que a enriquecer el debate público.

También resulta llamativa la afirmación respecto de la supuesta ayuda decisiva de Vladimir Putin para la elección de Donald Trump, cuestión sobre la que existen controversias y debates internacionales que difícilmente admitan aseveraciones tajantes.

Finalmente, el autor reivindica la cultura liberal como fundamento de las democracias occidentales libres y prósperas. En ese punto, paradójicamente, parecería acercarse a principios que el propio presidente Milei dice defender, aunque a lo largo del artículo predominen valoraciones críticas hacia su figura.

El periodismo de opinión es indispensable en una democracia. Pero precisamente por su influencia, cuanto más categórico es el juicio, mayor debería ser el esfuerzo por distinguir claramente entre hechos verificables, interpretaciones y preferencias ideológicas.

* Pedro Mayol. DNI: 6.884.180.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Reforma universitaria. Foto: Gentileza

Universitarios reformistas

La Universidad Nacional de Cuyo se apresta a realizar elecciones para renovar sus autoridades.

¿A quién le interesa la Universidad?

temas aeronauticos en la feria del libro

Temas aeronáuticos en la Feria del Libro

Por Christian Carollo
Ciclismo en Mendoza.

Los ciclistas en Mendoza

Por Osvaldo Enrique Arriaga