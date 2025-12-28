Donald Trump calificó de "muy productiva" su charla con Putin previo al encuentro con Zelensky

El presidente de Estados Unidos habló con Putin y avanzó en conversaciones con Zelensky sobre un plan de paz.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló este domingo que mantuvo una conversación telefónica “muy productiva” con su par ruso, Vladimir Putin, antes de reunirse con el mandatario ucraniano, Volodymyr Zelensky, en Florida. El objetivo es avanzar en un plan de paz para Ucrania.

“Acabo de mantener una conversación telefónica muy productiva con el presidente Putin de Rusia antes de mi reunión, a la 1:00 p. m. de hoy, con el presidente Zelensky de Ucrania”, escribió Trump en su red social Truth Social. Además, precisó que el encuentro con el líder ucraniano se realizó en el comedor principal de Mar-a-Lago, con presencia de la prensa.

La conversación entre Trump y Putin fue confirmada por el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, quien ratificó el contacto telefónico entre ambos mandatarios.

Según trascendió, la reunión entre Trump y Zelensky tuvo como eje el análisis del borrador de un plan de paz de 20 puntos, que incluye un posible cronograma de alto el fuego, la creación de una zona desmilitarizada, la gestión de la central nuclear de Zaporizhia, el control territorial de la región del Donbás y las garantías de seguridad posteriores al fin del conflicto.