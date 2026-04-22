Un tatuaje y evidencia forense: las pruebas contra D4vd por el crimen de una menor

El rapero estadounidense David Anthony Burke , conocido artísticamente como D4vd , fue acusado de asesinato en primer grado tras el hallazgo del cuerpo descuartizado de una adolescente en el interior de su vehículo en Los Ángeles .

Encontraron un cadáver flotando en el río de Puerto Madero e investigan las causas del hecho

Hallaron un cadáver dentro del auto del rapero D4vd en Los Ángeles

El artista fue detenido el 17 de abril, luego de una investigación que se extendió durante siete meses. Días después, la fiscalía formalizó cargos que incluyen homicidio agravado, actos sexuales con una menor de 14 años y mutilación de un cadáver .

Encontraron un cadáver en el baúl del Tesla del rapero estadounidense D4dv.

Encontraron un cadáver en el baúl del tesla de un famoso rapero estadounidense

La víctima fue identificada como Celeste Rivas Hernández , cuyo cuerpo fue encontrado el 8 de septiembre dentro de un automóvil registrado a nombre del acusado.

Los restos estaban descuartizados y distribuidos en bolsas de plástico, en avanzado estado de descomposición. El vehículo había sido removido a un depósito municipal tras denuncias de vecinos por un fuerte olor.

Celeste Rivas Hernández La familia de Celeste Rivas Hernández pidió justicia. Los Angeles Times / Getty Images

Previamente, el auto había permanecido estacionado en la zona de Hollywood Hills, uno de los sectores residenciales más exclusivos de la ciudad.

Además, la investigación también incorporó evidencia digital que sugiere una relación previa entre el músico y la víctima, documentada en redes sociales y transmisiones en vivo. Según registros, los vínculos se remontarían a cuando la adolescente tenía entre 12 y 13 años.

Estos elementos forman parte de las pruebas que la fiscalía planea presentar en el juicio.

Pruebas forenses, digitales y materiales

El fiscal de distrito Nathan Hochman confirmó que existen pruebas materiales, forenses y digitales suficientes para sostener la acusación. Entre los indicios clave se menciona la coincidencia de un tatuaje en el dedo del acusado con uno identificado en la víctima, además de registros audiovisuales y peritajes.

Rapero D4dv D4vd. Gentileza

Si bien no se difundió la causa exacta de la muerte, se presume el uso de un arma blanca. Según la acusación, tras el crimen, el cuerpo fue desmembrado y ocultado en el vehículo.

Cargos agravados y posible condena

La causa incluye agravantes como acecho, homicidio con fines de lucro y eliminación de un testigo, lo que podría derivar en una condena a cadena perpetua o pena de muerte, según la legislación vigente.

El fiscal sostiene que el crimen habría estado vinculado a la intención de preservar la carrera del artista, ante una posible amenaza por parte de la víctima.

Por otra parte, en su primera audiencia, Burke se declaró inocente y optó por no hacer declaraciones. Su defensa aseguró que las pruebas demostrarán que no fue responsable del crimen.

El caso continúa en etapa judicial, mientras la familia de la víctima reclama justicia y busca que el proceso permita esclarecer lo ocurrido.

De promesa musical a acusado

Antes de su detención, D4vd era considerado una figura en ascenso en la industria musical, con fuerte presencia en plataformas digitales tras el éxito de su tema “Romantic Homicide”.

Embed - d4vd - Romantic Homicide

Antes de su detención, D4vd era considerado una figura en ascenso en la industria musical, con fuerte presencia en plataformas digitales tras el éxito de su tema “Romantic Homicide”.

Su carrera quedó abruptamente interrumpida tras el hallazgo del cuerpo, lo que derivó en la cancelación de giras y la ruptura de contratos con su discográfica.

Su carrera quedó abruptamente interrumpida tras el hallazgo del cuerpo, lo que derivó en la cancelación de giras y la ruptura de contratos con su discográfica.