Encontraron un cadáver flotando en el río de Puerto Madero e investigan las causas del hecho

Un impactante hallazgo se produjo este sábado cerca de las 11, cuando el cadáver de un hombre fue encontrado mientras flotaba en el río , en el barrio porteño de Puerto Madero , a la altura de Pierina Dealessi al 1500, dique dos.

El aviso fue dado por un corredor que circulaba por la zona y alertó a la Policía de la Ciudad, que tomó intervención esta mañana.

En el luga r trabajó personal de la Prefectura Naval Argentina (PNA), que se encontraba patrullando el área y realizó el operativo de rescate del cuerpo.

El cadáver fue custodiado por más de una hora y media por los uniformados a bordo de tres lanchas gomones hasta el arribo de los peritos y la unidad de traslado a la morgue judicial.

Según informaron fuentes oficiales, el cadáver presentaba un avanzado estado de descomposición e hinchazón. La acumulación de gases habría provocado que emergiera a la superficie tras haber permanecido sumergido alrededor de tres días.

“Durante patrulla jurisdiccional en Dique N°2, Puerto Madero, personal de Prefectura Buenos Aires a bordo de una moto de agua halló un cuerpo sin vida de un hombre de tez morena, aparentemente mayor de edad, flotando en el espejo de agua. Se aseguró el lugar y se aguardan directivas del funcionario judicial de turno”, precisó el parte policial al que accedió NA.

La investigación quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°37 e intervino la fiscalía en lo criminal y correccional N°19. Hasta el momento no hay detalles de la identidad de la víctima ni las causas del fallecimiento, las cuales se podrán dictaminar luego de realizar la autopsia.