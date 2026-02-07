7 de febrero de 2026 - 14:38

Encontraron un cadáver flotando en el río de Puerto Madero e investigan las causas del hecho

Luego de recibir un aviso de un corredor, se realizó un operativo de rescate. El estado del cuerpo indica que habrás estado sumergido por al menos tres días.

El cadáver de un hombre mayor de edad fue hallado tras el aviso de un corredor.&nbsp;

El cadáver de un hombre mayor de edad fue hallado tras el aviso de un corredor. 

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un impactante hallazgo se produjo este sábado cerca de las 11, cuando el cadáver de un hombre fue encontrado mientras flotaba en el río ,en el barrio porteño de Puerto Madero, a la altura de Pierina Dealessi al 1500, dique dos.

Leé además

Una adolescente fue violada a la salida de un boliche por un hombre armado con un cuchillo.

Horror en Miramar: una adolescente fue víctima de abuso sexual a la salida del boliche

Por Redacción Policiales
Ocurrió en Francia y el proceso judicial sigue en pie.

Horror: imputan a 10 hombres por violar a un niño de 5 años tras ser entregado por su propio padre

Por Redacción Mundo

El aviso fue dado por un corredor que circulaba por la zona y alertó a la Policía de la Ciudad, que tomó intervención esta mañana.

Autoridades rescataron un cadáver del río

En el lugar trabajó personal de la Prefectura Naval Argentina (PNA), que se encontraba patrullando el área y realizó el operativo de rescate del cuerpo.

Según informaron fuentes oficiales, el cadáver presentaba un avanzado estado de descomposición e hinchazón. La acumulación de gases habría provocado que emergiera a la superficie tras haber permanecido sumergido alrededor de tres días.

“Durante patrulla jurisdiccional en Dique N°2, Puerto Madero, personal de Prefectura Buenos Aires a bordo de una moto de agua halló un cuerpo sin vida de un hombre de tez morena, aparentemente mayor de edad, flotando en el espejo de agua. Se aseguró el lugar y se aguardan directivas del funcionario judicial de turno”, precisó el parte policial al que accedió NA.

La investigación quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°37 e intervino la fiscalía en lo criminal y correccional N°19. Hasta el momento no hay detalles de la identidad de la víctima ni las causas del fallecimiento, las cuales se podrán dictaminar luego de realizar la autopsia.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Un hombre fue abusado sexualmente en Santa Fe por sus cinco compañeros de trabajo.

Horror en Santa Fe: cinco hombres fueron detenidos por abusar sexualmente de un camionero y grabar el crimen

Por Redacción Policiales
El cadáver de Juan Manuel de Rosas, exiliado en vida y disputado después de la muerte, atravesó océanos antes de encontrar descanso definitivo. Foto: IA

Juan Manuel de Rosas: el cadáver que siguió dividiendo a la Argentina

Por Luciana Sabina
Secuestraron droga, dinero y otros elementos en un allanamiento en Palmira.

Secuestraron droga, dinero y otros elementos en un allanamiento en Palmira

Por Enrique Pfaab
Un joven de 21 años fue asesinado en Tunuyán y detuvieron a un sospechoso que tiene un frondoso prontuario.

Un joven de 21 años fue asesinado en Tunuyán y detuvieron a un sospechoso que tiene un frondoso prontuario

Por Redacción Policiales