Horror en Miramar: una adolescente fue víctima de abuso sexual a la salida del boliche

Un terrible hecho ocurrió en la madrugada de este jueves en la ciudad balnearia de Miramar . Una adolescente de 16 años, oriunda de Recoleta, CABA, sufrió abuso sexual , cerca de la zona del muelle. tras salir de una boliche de la zona.

Violento episodio: discutió con su padre y lo atropelló junto a dos personas más

El ataque ocurrió alrededor de las 4:00 de la mañana, mientras la joven se encontraba en la playa, esperando el amanecer, acompañada de un chico miramarense de la misma edad.

Mientras se encontraban en la arena a la altura de la calle 33 y Costanera, fueron interceptados por un hombre de aproximadamente 30 años que portaba un arma blanca tipo “cuchillo o navaja”, según se detalla en la presentación policial.

El agresor utilizó el cuchillo para amenazar a los jóvenes y reducir sus posibilidades de escape. Una vez que logró reducirlos, el atacante obligó a ambos adolescentes a tirarse sobre la arena y abusó sexualmente de la joven ante la vista de su acompañante.

Luego de consumar el ataque, el hombre forcejeó con el otro adolescente, les sacó el celular a ambos para que no pudieran llamar a la policía. El atacante escapó a pie.

Según fuentes policiales, el joven logró desatarse, buscó ayuda rápidamente y alertó a personas que transitaban por la zona. Minutos después, una patrulla policial llegó al lugar y dio aviso inmediato a la Fiscalía Descentralizada de la ciudad.

La víctima de abuso fue derivada al hospital municipal de Miramar, donde fue puesta bajo la supervisión de un equipo interdisciplinario, especializado en brindar acompañamiento psicológico e intervenciones médicas necesarias para estos casos.

Intensa búsqueda del agresor

La causa fue caratulada como abuso sexual con acceso carnal agravado. La Fiscalía Descentralizada de Miramar dispuso la identificación y detención del atacante. Debido a que las víctimas son menores de edad, las autoridades dispusieron que sus declaraciones testimoniales se realizaran bajo la modalidad de Cámara Gesell.

La policía bonaerense y las autoridades municipales mantienen un seguimiento especial del caso y trabajan intensamente en la identificación del atacante. Según fuentes oficiales, el agresor habría actuado solo y aprovechando la baja circulación y la falta de testigos en la playa a esa hora de la madrugada.