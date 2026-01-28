Violento episodio de bullying en Morón: una menor con autismo terminó hospitalizada

La víctima, de 14 años, sufrió convulsiones y permanece con graves secuelas psicológicas. La familia denunció hostigamiento previo en redes sociales y exige sanciones ejemplares.

Una adolescente de 14 años con condición del espectro autista fue víctima de una violenta agresión durante un corso barrial realizado en la localidad bonaerense de Morón. El episodio ocurrió en la zona de Gervasio Pavón y transformó lo que debía ser una celebración familiar en una situación de extrema gravedad, con consecuencias físicas y psicológicas para la menor.

Según pudo reconstruirse a partir del testimonio de la familia, la joven —identificada como Quimey— se encontraba junto a sus hermanos cuando fue interceptada por un grupo de adolescentes. Al menos dos de las agresoras serían mayores de edad. Sin que mediara una discusión previa, la atacaron de forma directa: la tiraron del cabello, la hicieron caer al suelo y la golpearon reiteradamente.

La agresión fue de tal intensidad que la menor perdió el conocimiento y comenzó a convulsionar frente a testigos. Uno de sus hermanos, de 16 años, intentó auxiliarla, pero también fue atacado y expulsado del lugar por el mismo grupo.

Tras el hecho, Quimey debió ser trasladada de urgencia por una ambulancia del SAME al Hospital Posadas, donde permaneció en observación durante más de 12 horas. Si bien los médicos confirmaron que las lesiones no comprometieron su vida, la familia advirtió que el impacto emocional fue severo: la adolescente presenta episodios de pánico y alteraciones profundas del sueño desde el ataque.

La madre de la joven denunció además que el hostigamiento no comenzó esa noche. Según relató, su hija era blanco de burlas y agresiones sistemáticas, tanto presenciales como en redes sociales, vinculadas a su condición. La situación, explicó, había generado un desgaste emocional previo que se agravó tras la golpiza.

La denuncia fue radicada en la Comisaría 4ª de Morón y la fiscalía de turno ya tomó intervención. La familia exige que se identifique a las responsables mayores de edad y reclama medidas concretas para evitar que episodios de violencia y acoso contra menores y personas con discapacidad vuelvan a repetirse. “Necesito que esto se conozca para que no vuelva a pasar”, expresó la madre, quien decidió hacer pública la situación ante la falta de respuestas inmediatas.