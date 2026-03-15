La mendocina que se fue a trabajar a un centro de esquí en Francia y recorre el mundo entre montañas

En 2023, Virginia Moreno tomó esa decisión que marcaría el inicio de su nueva vida: iniciar un viaje sin planes de regreso a su San Rafael natal . O, al menos, sin ese regreso en un horizonte relativamente cercano. La joven, quien hoy tiene 28 años, se había recibido de diseñadora industrial en Mendoza y se sintió invadida por unas incontrolables ganas de viajar y experimentar.

El productor audiovisual y músico que dejó Mendoza para mudar su talento a Málaga y codearse con los mejores

La familia que "largó todo" y busca unir Ushuaia y Alaska en su motorhome dejó su huella en Mendoza

Casi tres años después de aquella decisión, la sanrafaelina tiene su residencia base en Chamonix ( Francia ), ciudad ubicada cerca de la unión de las fronteras de Francia, Suiza e Italia y que es mundialmente conocida porque allí se encuentra base del Mont Blanc , la cumbre más alta de los Alpes.

En Chamonix, Virgi ha trabajado -y lo sigue haciendo en épocas de temporada- en un centro de esquí y en una pastelería. Pero también allí es donde se deja llevar por una de sus grandes pasiones: el montañismo . Además, durante las últimas semanas emprendió una aventura que la trajo de regreso a Argentina y a Chile , ya que - en bicicleta- recorrió sus paisajes junto con un amigo (también mendocino).

Dejó todo, se fue a trabajar a un centro de esquí en Francia y recorre el mundo entre las montañas y la bici

En pocas palabras, durante las últimas semanas Virgi logró combinar sus dos grandes pasiones: la montaña y la bicicleta .

"El viaje lo organicé yo misma, y estoy flexible en lo que tiene que ver tiempos. Mi amigo, que hace el viaje conmigo, salió de Mendoza, nos encontramos en Junín de los Andes (Neuquén) - de donde salí yo- y de ahí salimos a pedalear por la Patagonia y por Chile. A comienzos de marzo llegué al Chaltén, y acá me voy a quedar durante el próximo mes ", describe la joven a Los Andes .

Virgi De Mza al Mundo 2 Dejó todo, se fue a trabajar a un centro de esquí en Francia y recorre el mundo entre las montañas y la bici Gentileza: Virginia Moreno

"Es la primera vez que hago un viaje así. Y aunque tengo mucha experiencia de acampar y hago montaña hace varios años, es la primera vez que salgo así, en bicicleta", resume.

De niñera a las montañas y de ahí a la pastelería

La aventura es el hilo conductor en la vida de Virgi. Antes de decidir irse a vivir al extranjero, la sanrafaelina había emprendido uno y mil viajes. Pero el de 2023 fue distinto, porque era un viaje sin fecha de regreso. Un boleto de avión sólo de ida. "Me iba en modo aventura", como ella misma describe.

Su vida nómade la llevó por Estados Unidos, por ejemplo, donde estuvo tres meses trabajando como niñera en California.

Virgi De Mza al Mundo Dejó todo, se fue a trabajar a un centro de esquí en Francia y recorre el mundo entre las montañas y la bici Gentileza: Virginia Moreno

"Siempre me muevo por zonas donde hay parques naturales cerca, me gusta la naturaleza y la montaña. Y también me gusta hacer trekking, ascenso y escalada", describe la joven, quien siente la adrenalina circular por sus venas.

También estuvo España, aunque llevando vida "de ciudad" en Murcia y en Valencia. Allí se dedicó a la gastronomía, otra de las habilidades que ha desarrollado en su vida. Porque sus puestos de trabajo siempre se han distribuido entre locales gastronómicos y centros de esquí,

Precisamente en un centro de esquí fue donde trabajó cuando llegó a Chamonix, al pie del Mont Blanc. Allí estuvo firme durante un año y medio, hasta que -sin abandonar el pueblo- cambió el rubro y se mudó a trabajar a una tienda de pastelería francesa.

Virgi De Mza al Mundo 5 Dejó todo, se fue a trabajar a un centro de esquí en Francia y recorre el mundo entre las montañas y la bici Gentileza: Virginia Moreno.

"Estando en Chamonix, con el Mont Blanc, me di cuenta de que toda mi vida empezaba a girar en torno a la montaña. Lo que era ascenso, escalada y trekking en verano; y esquí en invierno", reconoce Virginia.

De regreso a las montañas argentinas y chilenas

Virginia Moreno estuvo en Chamonix hasta noviembre del año pasado (aunque, como ella misma explica, allí ha armado su campo base). Durante el anteúltimo mes del año pasado regresó a Argentina para pasar las fiestas de fin de año con su familia -algo que no ocurría hacía tres años-.

Virgi De Mza al Mundo 3 Dejó todo, se fue a trabajar a un centro de esquí en Francia y recorre el mundo entre las montañas y la bici Gentileza: Virginia Moreno.

Y una vez comenzado el 2026, Virgi tomó su bicicleta y partió hacia el Sur. A mediados de enero se encontró con su compañero de ruta y tomaron por la ruta 40 al sur (Argentina), luego cruzaron para hacer la Carretera Austral (Chile), regresó a Argentina para seguir hasta Esquel.

"La idea de este viaje es conocer y recorrer bien todas las montañas, explorar y conocer la cordillera para luego quedarme en Mendoza un tiempito más antes de volver a Europa", cuenta Virgi.

Virgi De Mza al Mundo 4 Dejó todo, se fue a trabajar a un centro de esquí en Francia y recorre el mundo entre las montañas y la bici Gentileza: Virginia Moreno

Y aunque Chamonix sigue siendo su campo base y donde regresará una vez que vuelva a Europa, la curiosidad por migrar de allí y salir a buscar trabajo en otros lados ya comienza a picar también.