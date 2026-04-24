El "hacker" del secador de pelo: burló una plataforma cripto y ganó US$ 34.000 alterando un termómetro en París.

En el sofisticado universo de las finanzas descentralizadas (DeFi) y los contratos inteligentes, un apostador demostró que la " vulnerabilidad " más efectiva puede ser un simple secador de pelo y un poco de física.

En 1940 cuatro adolescentes hallaron una cueva de 17 mil años en Francia. En 2026 peligra por su fragilidad

El escenario del fraude fue Polymarket , la plataforma de predicciones basada en criptomonedas más grande del mundo (bloqueada en la Ciudad de Buenos Aires por la Justicia porteña a mediados de marzo). Allí, un usuario logró recolectar un botín de 34.000 dólares tras manipular manualmente la temperatura oficial de la ciudad de París .

El sospechoso operó los días 6 y 15 de abril de 2026. Su estrategia consistió en comprar opciones de "baja probabilidad" por apenas unos dólares, apostando a que la temperatura máxima en la capital francesa alcanzaría rangos inusuales (como 21°C o 22°C), cifras que nadie más esperaba para esas fechas.

Para que el contrato inteligente de Polymarket pagara la apuesta, necesitaba la "verdad" de una fuente oficial. Esa fuente era un sensor de Météo France ubicado en el perímetro del Aeropuerto Charles de Gaulle .

Aprovechando que el termómetro se encuentra en una zona pública y sin vallas, el apostador se acercó al dispositivo y le aplicó calor directo con un secador de pelo portátil. En solo 12 minutos, el sensor registró un salto artificial de 5 grados, activando automáticamente el pago de la apuesta en la plataforma cripto.

Embed | Un francés con un secador de pelo ganó $34,000 calentando un termómetro en un aeropuerto de París. La seguridad ahora busca al “genio” que sacó provecho de una apuesta de temperatura en Polymarket.



El truco fue que el mercado de clima de Polymarket dependía de datos de un… pic.twitter.com/eJKlprwpYp — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 24, 2026

Qué pasó con el apostador

Gracias a esta maniobra, el hombre obtuvo US$ 14.000 en una primer apuesta y US$ 20.000 en la segunda. Sin embargo, la anomalía fue detectada rápidamente por los meteorólogos. El sensor del aeropuerto marcaba un pico de calor, pero ninguna estación cercana registraba cambios similares, y las condiciones de viento y humedad permanecían estables.

Según reporta el diario Le Monde, Météo France ya presentó una denuncia penal ante la gendarmería del aeropuerto por "alteración del funcionamiento de un sistema automatizado de datos", un delito que en Francia puede ser castigado con hasta 7 años de prisión. El apostador aún no fue localizado.

Ante el escándalo, Polymarket cambió su fuente de datos al aeropuerto de Le Bourget el pasado 19 de abril. No obstante, expertos en seguridad advierten que esos sensores está expuesto.