24 de abril de 2026 - 11:24

El "hacker" del secador de pelo: burló una plataforma cripto y ganó US$ 34.000 alterando un termómetro en París

El apostador se acercó hasta el sentor oficial de Météo France y le aplicó calor para ganar apuestas en Polymarket. El video del momento se viralizó en redes sociales.

El hacker del secador de pelo: burló una plataforma cripto y ganó US$ 34.000 alterando un termómetro en París.

El "hacker" del secador de pelo: burló una plataforma cripto y ganó US$ 34.000 alterando un termómetro en París.

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Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

En el sofisticado universo de las finanzas descentralizadas (DeFi) y los contratos inteligentes, un apostador demostró que la "vulnerabilidad" más efectiva puede ser un simple secador de pelo y un poco de física.

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El escenario del fraude fue Polymarket, la plataforma de predicciones basada en criptomonedas más grande del mundo (bloqueada en la Ciudad de Buenos Aires por la Justicia porteña a mediados de marzo). Allí, un usuario logró recolectar un botín de 34.000 dólares tras manipular manualmente la temperatura oficial de la ciudad de París.

polymarket

El "truco" térmico

El sospechoso operó los días 6 y 15 de abril de 2026. Su estrategia consistió en comprar opciones de "baja probabilidad" por apenas unos dólares, apostando a que la temperatura máxima en la capital francesa alcanzaría rangos inusuales (como 21°C o 22°C), cifras que nadie más esperaba para esas fechas.

Para que el contrato inteligente de Polymarket pagara la apuesta, necesitaba la "verdad" de una fuente oficial. Esa fuente era un sensor de Météo France ubicado en el perímetro del Aeropuerto Charles de Gaulle.

Aprovechando que el termómetro se encuentra en una zona pública y sin vallas, el apostador se acercó al dispositivo y le aplicó calor directo con un secador de pelo portátil. En solo 12 minutos, el sensor registró un salto artificial de 5 grados, activando automáticamente el pago de la apuesta en la plataforma cripto.

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Qué pasó con el apostador

Gracias a esta maniobra, el hombre obtuvo US$ 14.000 en una primer apuesta y US$ 20.000 en la segunda. Sin embargo, la anomalía fue detectada rápidamente por los meteorólogos. El sensor del aeropuerto marcaba un pico de calor, pero ninguna estación cercana registraba cambios similares, y las condiciones de viento y humedad permanecían estables.

Según reporta el diario Le Monde, Météo France ya presentó una denuncia penal ante la gendarmería del aeropuerto por "alteración del funcionamiento de un sistema automatizado de datos", un delito que en Francia puede ser castigado con hasta 7 años de prisión. El apostador aún no fue localizado.

Ante el escándalo, Polymarket cambió su fuente de datos al aeropuerto de Le Bourget el pasado 19 de abril. No obstante, expertos en seguridad advierten que esos sensores está expuesto.

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