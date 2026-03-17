Mataron a balazos a una mujer por un ajuste de cuentas en San Isidro tras la venta de un BMW con fallas

El atacante le habría reclamado al hijo de la víctima por la compra de un auto con presuntos fallas. Hay un detenido por el crimen mientras que otro implicado se encuentra prófugo.

Este lunes, una mujer de 53 años fue asesinada tras recibir un tiro en el abdomen mientras se encontraba en su casa en la localidad de Beccar, partido de San Isidro. El ataque se habría originado por un ajuste de cuentas.

La víctima fue identificada como Cecilia Andrea Iraola, quien se dedicaba a la venta de joyas y relojes de alta gama. Un hombre fue acusado como actor intelectual y quedó detenido mientras que otro sujeto implicado en la causa se encuentra prófugo.

Video: balearon una casa y asesinaron a una mujer El hecho ocurrió el lunes 16 de marzo cerca de las 18 horas, cuando la víctima se encontraba en su vivienda en San Isidro. Según informaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, un hombre se detuvo en la puerta y disparó contra la vivienda. La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad, donde se ve a un individuo detenerse en una moto y disparar contra la casa.

Cuando vecinos de la zona ingresaron al domicilio, encontraron cuatro impactos de bala en la puerta principal y otros tres en la ventana. Además, hallaron a la mujer tendida en el suelo del comedor con un disparo en el abdomen. Según constató una médica, la víctima se encontraba sin signos vitales.

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Asi fue el crimen de Cecilia Iraola (53). Un motoquero llegó, disparó varias veces contra su casa y escapó. La secuencia quedó registrada en video. Investigan un ajuste de cuentas vinculado a la venta de un auto. Hay un detenido y un prófugo.@SanIsidroGob https://t.co/On7DiX7kJF pic.twitter.com/UYLDA1VPpP — INFORBANO (@Inforbanodiario) March 17, 2026 La Policía detuvo a Gustavo Arroyo, acusado como autor intelectual del crimen. Según trascendió, Arroyo le reclamaba al hijo de la víctima 10 mil dólares por la compra de un auto BMW que tenía fallas. Esa disputa habría sido el desencadenante del ataque.