Crimen del docente y chofer de app: se confirmó que el policía detenido disparó su arma reglamentaria

El crimen de Cristian Pereyra , el docente que fue asesinado durante un robo mientras trabajaba como chofer de una aplicación de viajes en La Matanza , sigue generando conmoción. El principal sospechoso era un policía bonaerense que viajaba como pasajero, y ahora la investigación dio un paso clave .

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El fiscal de la causa, Adrián Arribas, confirmó que las primeras pericias y evidencias reunidas apuntan directamente contra Matías Vizgarra -el agente detenido-, señalado como uno de los autores de los disparos que terminaron con la vida del docente en Virrey del Pino.

Arribas sostuvo que las pruebas reunidas hasta el momento “son bastantes” y remarcó que todo indica que el efectivo policial, que prestaba servicio en la Base UTOI Puente 12, efectuó los disparos. Además, detalló que el sospechoso abandonó el vehículo a pocas cuadras del lugar donde cumplía funciones.

Las autoridades esperan que, en la indagatoria, que se desarrolla este lunes en la Fiscalía de San Justo, el agente policial pueda dar precisiones sobre su involucración en el caso y contar si hay más personas involucradas .

En las primeras horas de la pesquisa se logró establecer que Pereyra trabaja como chófer de la aplicación de viajes Didi, y que el último traslado fue solicitado por el usuario Matias Vizgarra, de 23 años. Con el análisis de la información se determinó que se trata de un policía que estaba de civil.

De manera inmediata se solicitó su declaración en la seccional y, ante las inconsistencias en su relato y, tras exhibir su arma reglamentaria Bersa TPR9 serie 13-L65603* con 8 municiones, el fiscal dispuso su inmediata detención por el delito de homicidio agravado por el empleo de arma de fuego.

La hermana de la víctima, Brenda Anahí Pereyra, denunció el hecho públicamente en redes sociales.

“A mi hermano lo mató un policía que fue su pasajero. Lo mató y se fue a trabajar a la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas. La institución que nos tiene que cuidar lo mató”, reclamó la mujer.