Quién era el docente que fue asesinado mientras trabajaba como chofer de app: un policía detenido

El asesinato de Cristian Eduardo Pereyra, de 39 años, conmocionó al conurbano bonaerense. Durante el día trabajaba como docente y por las noches manejaba para aplicaciones de viajes para completar sus ingresos. Además, el principal sospechoso del crimen es el pasajero que llevaba en el auto: un policía de la Policía de la Provincia de Buenos Aires , que quedó detenido .

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El hecho ocurrió el sábado por la noche sobre la Autopista Presidente Perón, a la altura de Virrey del Pino (partido de La Matanza ). Según la reconstrucción de los investigadores, Pereyra recibió tres disparos que resultaron mortales.

La víctima manejaba un Chevrolet Corsa verde oscuro y realizaba un viaje solicitado a través de la conocida app llamada DiDi. El ataque ocurrió cuando circulaba por el barrio San Javier, en el tramo de la autopista que conduce hacia Ezeiza.

El caso generó fuerte conmoción en la comunidad educativa y entre vecinos de la zona, mientras la Justicia avanza con la investigación para esclarecer el crimen.

El fiscal de la causa citó a declarar al pasajero que viajaba en el asiento trasero. Tras escuchar su testimonio y analizar los primeros elementos de la investigación, el hombre quedó señalado como el principal sospechoso y fue detenido .

De acuerdo con la hipótesis inicial, el policía de la Bonaerense habría intentado robarle el auto y, en ese contexto, le disparó al conductor, publicó Infobae.

La hermana de la víctima, Brenda Anahí Pereyra, denunció el hecho públicamente en redes sociales.

“A mi hermano lo mató un policía que fue su pasajero. Lo mató y se fue a trabajar a la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas. La institución que nos tiene que cuidar lo mató”, reclamó la mujer.

Cristian Pereyra, el docente asesinado a tiros en La Matanza mientras trabajaba como chofer de app Cristian Pereyra, el docente asesinado a tiros en La Matanza mientras trabajaba como chofer de app Web

Pereyra trabajaba como profesor en varias escuelas técnicas de La Matanza, entre ellas la Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº 2 de La Matanza, la Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº 8 de La Matanza y la Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº 10 de La Matanza.

Tenía 39 años y era padre de una nena de tres años. Sus allegados contaron que, además de su trabajo como docente, manejaba por las noches para aplicaciones de viajes para poder llegar a fin de mes.