Violento episodio: discutió con su padre y lo atropelló junto a dos personas más

Un terrible episodio de violencia familiar ocurrió este miércoles en la localidad bonaerense de San Justo, partido de La Matanza. Luego de una fuerte discusión, un hombre subió a la vereda con su auto y atropelló a su propio padre y a dos personas más que se encontraban en el lugar.

El hecho ocurrió poco antes del mediodía en Avenida Juan Manuel de Rosas, entre Madariaga y Bermejo, frente a un taller de electricidad automotor. Según testigos presentes y registros de las cámaras de seguridad que captaron la escena, el agresor, identificado como Esteban N., salió del local violentamente y se subió a su vehículo, un Citroën C4.

Desde su auto, continuó insultando a su padre y luego avanzó unos metros, giró y se subió a la vereda, recorriendo el tramo peatonal a toda velocidad. En su recorrido atropelló primero a su padre, Domingo Antonio Ninni (70) y luego fueron embestidos Kevin Forti (26) y Magalí Ester Navarro (39).

Un hombre embistió adrede con su auto a su papá y a otras dos personas luego de una violenta discusión familiar en una de las avenidas más transitadas de San Justo, Juan Manuel de Rosas. Quedó detenido y las víctimas sufrieron heridas leves. pic.twitter.com/3KTIALtcfK

Tras el ataque, el conductor se dio a la fuga . Minutos después, personal de la Comisaría de San Justo y ambulancias arribaron al lugar. Afortunadamente, se constató que las víctimas sufrieron lesiones leves y fueron asistidas allí mismo, sin necesidad de traslados de urgencia.

Más tarde, el agresor se presentó en la comisaría de Isidro Casanova, donde quedó detenido a disposición de la Justicia.

El relato del padre

Domingo Antonio, quien presenta múltiples hematomas y un golpe en el brazo producto de una agresión previa dentro del taller, brindó un testimonio en diálogo con TN.

"Ya estoy un poco acostumbrado a sus agresiones. No es la primera vez que hace esto -reveló Antonio-. Varias veces vino a insultarme y a tirarme cosas. Tengo una denuncia hecha pero no llegamos a la perimetral, porque hablé con él como para solucionar las cosas, pero no hay caso. Son varios años de pasarla mal", dijo el hombre.

El hombre contó que la pelea se dio por una casa que está en disputa. "Vuelve cuando se pelea con la mujer, pero después se arregla y se las agarra con nosotros. Es muy agresivo y mi señora no lo quiere. Yo tampoco. Dice que no lo ayudo, entonces me insulta y me viene a pegar. Me dice de todo. Siempre", confirmó.

Antonio aseguró que su hijo "siempre fue violento y agresivo" y que varias veces acudieron a profesionales en búsqueda de ayuda, pero "nada sirvió".