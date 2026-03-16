16 de marzo de 2026 - 14:37

Volcó un camión cargado con botellas de vino en la rotonda de Junín

El accidente ocurrió a media mañana cuando el camión ingresaba a la rotonda desde avenida Mitre. La carga quedó esparcida sobre la calzada. No hubo personas lesionadas.

Vuelco de un acoplado con vinos en la rotonda de ingreso a la ciudad de Junín.

Vuelco de un acoplado con vinos en la rotonda de ingreso a la ciudad de Junín.

Foto:

Por Enrique Pfaab

Un camión con semirremolque volcó este lunes alrededor de las 11.15 en la rotonda de ingreso a la ciudad de Junín, lo que provocó la caída de la carga que transportaba sobre la carpeta asfáltica.

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El vehículo, un camión Volkswagen conducido por un hombre de 43 años, circulaba por avenida Mitre en dirección de este a oeste. Al llegar al ingreso de la rotonda, cuando se dirigía hacia calle Primavera, por causas que se intentan establecer, el semirremolque volcó.

Como consecuencia del vuelco, la carga —palets con botellas de vino— quedó esparcida sobre la calzada.

Al conductor se le practicó el control de alcoholemia, que arrojó resultado negativo (0,00 gramos de alcohol por litro de sangre).

A pesar del incidente, no se registraron personas lesionadas. Personal policial intervino en el lugar para ordenar el tránsito y asistir en las tareas de despeje de la carga.

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