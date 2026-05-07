7 de mayo de 2026 - 22:35

Recapturaron al preso que se fugó del Hospital Central

El detenido había escapado del Hospital Central. La ministra Mercedes Rus confirmó que fue recapturado en menos de 11 horas gracias a un control biométrico en la vía pública.

Cayó el detenido que escapó del Hospital Central mientras era custodiado.

Cayó el detenido que escapó del Hospital Central mientras era custodiado.

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X / @MercedesRus1
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

El detenido que este jueves se había fugado del Hospital Central de Mendoza fue recapturado horas después, según confirmó la ministra de Seguridad provincial, Mercedes Rus, a través de un mensaje publicado en la red social X.

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La detención ocurrió cerca de las 21 de este jueves, en la intersección de Capilla de Nieves y Allayme, en Guaymallén. Allí, efectivos identificaron al hombre de 35 años. Al verificar sus datos en el sistema policial, los policías constataron que sobre el sujeto pesaba un pedido de captura vigente con fecha 7 de mayo de 2026, solicitado por la Oficina Fiscal Capital.

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Al respecto, la ministra Rus confirmó que el hombre fue detenido nuevamente en menos de 11 horas gracias a un control policial realizado en la vía pública con utilización de tecnología biométrica.

El sujeto que esta mañana se fugó del Hospital Central fue detenido en menos de 11 horas. Tras ser controlado en la vía pública con sistema biométrico, surgió la alerta inmediata que permitió su captura. Esto es gracias a la presencia policial con tecnología y eficiencia en la información”, publicó la funcionaria.

De esta manera, personal del sistema de cámaras de seguridad registró el momento de la aprehensión a través de cámaras ubicadas en la zona.

Ahora, por directivas del fiscal de Capital, el detenido fue trasladado a Base Estrada, donde quedó a disposición de la Justicia.

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