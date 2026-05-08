Crimen en Los Polvorines: asesinaron a una mujer tras intentar evitar el abuso sexual de su hija de 9 años

Una mujer fue asesinada en la localidad bonaerense de Los Polvorines tras intentar proteger a su hija de 9 años de un presunto abuso sexual cometido por un vecino. El hombre actualmente permanece prófugo y es intensamente buscado por la Policía.

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El hecho ocurrió durante la madrugada de este jueves en una vivienda del partido de Malvinas Argentinas. El caso generó conmoción entre los vecinos por la brutalidad del ataque y las circunstancias en las que se produjo el crimen.

De acuerdo con la reconstrucción inicial realizada por los investigadores, el principal sospechoso, identificado como Esteban Lorenzo Amarilla , de 26 años, habría intentado abusar sexualmente de la menor.

En medio de esa situación, la madre intervino para defender a su hija y fue atacada violentamente por el agresor . Según los primeros datos de la causa, el acusado sería una persona conocida por la familia y viviría cerca de la vivienda donde ocurrió el hecho.

La víctima fue identificada como Yolanda Raquel Cáceres . Fuentes de la investigación indicaron que la mujer sufrió heridas de gravedad, entre ellas un corte en el cuello y lesiones en la cabeza provocadas por dos puñaladas.

El testimonio de la nena fue clave para la investigación

Tras el ataque, el acusado escapó del lugar, mientras que la menor logró huir y pedir ayuda. Posteriormente, la menor brindó una declaración considerada clave para avanzar en la investigación.

“Me tapó la boca para que no gritara”, fue una de las frases que trascendieron del relato de la niña ante los investigadores. Según reportó la Agencia Noticias Argentinas. La menor también habría contado que logró escapar de la vivienda mientras su madre permanecía gravemente herida en el interior del domicilio.

La causa quedó en manos de la Justicia bonaerense, que investiga el caso como un femicidio en contexto de violencia sexual. Mientras tanto, las autoridades continúan con distintos operativos y medidas de búsqueda para intentar localizar al principal sospechoso, quien permanece prófugo.