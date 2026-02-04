Horror: imputan a 10 hombres por violar a un niño de 5 años tras ser entregado por su propio padre

La Justicia del norte de Francia puso bajo la lupa una caso de crueldad extrema que estremece a la ciudad de Lille. Diez hombres, con edades entre los 29 y 50 años, fueron formalmente imputados por abuso sexual de un menor de apenas 5 años .

Lo que otorga un tinte aún más oscuro a la investigación es que los ataques habrían contado con el consentimiento y colaboración del padre de la víctima, quien presuntamente facilitó el acceso a su hijo para que fuera sometido a los actos inhumanos.

Según el informe oficial de la Fiscalía, los ataques ocurrieron bajo la modalidad de sumisión química . El progenitor habría administrado sustancias al niño para anular su voluntad y entregarlo a los otros acusados.

Estos episodios se habrían extendido durante varios meses, específicamente en el periodo que abarca desde noviembre de 2024 hasta el 14 de febrero de 2025, fecha en la que finalmente se logró intervenir.

Los cargos que enfrentan los detenidos son de la máxima gravedad e incluyen " violencia sexual agravada, tortura y actos de barbarie" . Además, se les imputa el uso de drogas para afectar el juicio y el control de un menor de 15 años con fines de abuso.

Dada la magnitud de las pruebas y la naturaleza del delito, la fiscalía ya advirtió que la pena prevista para este tipo de crímenes es la cadena perpetua.

Situación actual de la víctima

En cuanto a la situación actual del menor, se confirmó que se encuentra bajo el resguardo de su madre, quien ya estaba superada del agresor antes de que estos hechos salieran a la luz.

El niño está recibiendo acompañamiento profesional y asistencia médica especializada para intentar atenuar las secuelas de lo vivido. En tanto, el proceso judicial sufrió un giro en junio pasado, cuando uno de los principales sospechosos se quitó la vida mientras cumplía con la prisión preventiva.