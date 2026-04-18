18 de abril de 2026 - 19:55

Crimen del prestamista de la Cuarta: absolvieron a cuatro de los cinco imputados

En un juicio por jurados, declararon "no culpables" a la mayoría y no llegaron a un veredicto por el principal acusado por el crimen de Matías Miralles en 2022.

El jurado no llegó a un acuerdo con el principal apuntado del crimen, Guillermo Emanuel Sosa González

El jurado no llegó a un acuerdo con el principal apuntado del crimen, Guillermo Emanuel Sosa González

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Este sábado por la tarde, el juicio por jurados por el asesinato de Matías Oscar Miralles, ocurrido en junio de 2022, concluyó con un veredicto del jurado popular que decidió absolver a cuatro de los cinco hombres señalados por el Ministerio Público Fiscal como responsables del homicidio.

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Los que fueron declarados no culpables son Lucas Nicolás Segovia Contreras, Cristian Javier Ideme Parra, Jorge José Herrera Páez y Pablo Gabriel Herrera Brizuela.

A pesar de la teoría presentada por la fiscal de instrucción Andrea Lazo, quien sostuvo que el crimen fue un homicidio planificado bajo una promesa de pago, los ciudadanos encargados de juzgar los hechos no consideraron probada su participación.

La situación de Guillermo Emanuel Sosa González, sindicado junto a Ideme Parra como uno de los autores intelectuales del ataque, quedó en un limbo legal. En su caso, el jurado no logró alcanzar el consenso necesario para un veredicto unánime. Ante este escenario, la jueza Carolina Colucci resolvió declarar el juicio estancado.

Ahora, el Ministerio Público Fiscal deberá evaluar si profundiza la acusación y solicita la realización de un segundo juicio para determinar su responsabilidad.

Un crimen organizado

En la tarde del 9 de junio de 2022 en unos departamentos de Montecaseros al 2850 de Ciudad, dos jóvenes disfrazados como deliveries de Pedidos Ya acribillaron a balazos a uno de los inquilinos, se subieron a una moto y desaparecieron del lugar.

Matías Oscar Miralles
Matías Oscar Miralles fue asesinado en 2022

Matías Oscar Miralles fue asesinado en 2022

Lo primero que llamó la atención de los investigadores fue la ocupación de la víctima: Matías Oscar Miralles era prestamista. El dato direccionó la investigación realizada inicialmente por el fiscal de Homicidios Gustavo Pirrello, quien ordenó la detención de cinco personas.

Para el fiscal, el comerciante Guillermo Sosa le había pedido prestado a Miralles 40.000 dólares y, con la inflación, la deuda se tornó impagable. Así, Miralles llegó a la extorsión: le habría dicho que le iba matar a alguien de la familia.

Entonces el comerciante le habría pedido al “cuevero” Ideme, que le recomendara a alguien para terminar con el asunto. Ideme lo habría contactado con Jorge Herrera, alias “Ballena” o “Tiburón”, un “arbolito” que le pasó el “trabajo” a su hijastro, Lucas Segovia.

Este joven habría planificado el homicidio que habría sido ejecutado por un menor de edad conocido como “Chongo” (presunto tirador), en tanto que Pablo Gabriel Herrera habría manejado la moto.

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