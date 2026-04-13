13 de abril de 2026 - 23:21

Persecución y captura en Guaymallén: detuvieron a un hombre buscado por un crimen en Las Heras

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un arma de fuego, droga y dinero en efectivo. El detenido está acusado de ser el autor del crimen de Mauricio Miranda, ocurrido en 2025.

Detuvieron al presunto autor del homicidio de Mauricio Miranda tras un operativo en Guaymallén.

Detuvieron al presunto autor del homicidio de Mauricio Miranda tras un operativo en Guaymallén.

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Prensa Gobierno de Mendoza
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Efectivos de la Policía de Mendoza detuvieron en Guaymallén a dos hombres, uno de ellos con pedido de captura vigente por un homicidio ocurrido en 2025. El operativo se desarrolló en la intersección de Urquiza y Castro, en jurisdicción de la Comisaría 44°, tras una persecución iniciada durante un patrullaje preventivo.

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El procedimiento comenzó cuando personal de la Unidad de Acción Preventiva detectó un vehículo sospechoso con dos ocupantes. Al intentar identificarlos, los individuos escaparon, lo que derivó en una persecución por calle Urquiza. Durante la huida, uno de los sospechosos descendió del rodado e intentó escapar a pie, pero fue aprehendido a pocos metros, mientras que el conductor fue interceptado posteriormente.

En la requisa del vehículo, los efectivos secuestraron un arma de fuego, una sustancia blanquecina compatible con estupefacientes y dinero en efectivo.

Tras la identificación biométrica, se confirmó que uno de los detenidos tenía un pedido de captura desde junio de 2025 y está acusado de ser el presunto autor del homicidio de Mauricio Miranda, ocurrido en el barrio San Antonio, en Las Heras.

Ambos quedaron a disposición de la Justicia junto con los elementos incautados.

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