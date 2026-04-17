En 8 capítulos: el nuevo thriller que se ve en Netflix sobre un crimen real en Chile

La serie sigue la historia de un joven que desapareció luego de salir de fiesta con amigos y, años después, fue encontrado muerto.

La serie de Netflix sobre un crimen real en Chile.

Una noche de fiesta, una desaparición sin testigos claros y una investigación plagada de irregularidades. Netflix acaba de estrenar una serie que reconstruye uno de los casos más inquietantes de la historia criminal de Chile, con la desaparición y posterior muerte de un joven.

“Alguien tiene que saber” es una producción de ocho capítulos inspirada en la desaparición de Jorge Matute Johns, un caso que conmocionó al país a fines de los años 90 y que, hasta hoy, continúa sin responsables condenados.

De qué trata la serie basada en el caso de Jorge Matute Johns La ficción traslada la historia a Concepción en 1999, donde un joven universitario —llamado Alex en la serie— desaparece luego de salir a bailar con amigos. A partir de ese momento, la narrativa se centra en la búsqueda desesperada de su madre, quien enfrenta no solo la incertidumbre, sino también un sistema judicial marcado por irregularidades y silencios.

Embed - Alguien tiene que saber | Tráiler oficial | Netflix A lo largo de sus episodios, la serie construye un clima de tensión constante y expone cómo el caso estuvo rodeado de versiones contradictorias, encubrimientos y posibles vínculos con estructuras de poder. Lejos de presentarlo como un hecho aislado, la producción sugiere que detrás de la desaparición podría haber existido un entramado más amplio.

El caso real que inspiró el thriller de Netflix Jorge Matute Johns, conocido como “Coke”, desapareció la madrugada del 20 de noviembre de 1999 tras asistir a un boliche en la zona de Talcahuano. Tenía 23 años y estudiaba Ingeniería Forestal. Su ausencia encendió una búsqueda que se extendió durante años y estuvo marcada por inconsistencias en los testimonios y fallas en la investigación.

La producción de Netflix está inspirada en la desaparición de Jorge Matute Johns La producción de Netflix está inspirada en la desaparición de Jorge Matute Johns gentileza En 2004, restos óseos hallados cerca del río Biobío confirmaron su muerte, aunque en ese momento no se pudo determinar la causa. Recién en 2014, nuevos estudios revelaron que había sido intoxicado con pentobarbital, una sustancia utilizada como sedante, lo que abrió nuevas hipótesis sobre lo ocurrido. El caso también puso en evidencia denuncias similares en la vida nocturna de la zona, lo que apuntaba a un posible patrón delictivo. Sin embargo, la falta de pruebas concluyentes y el paso del tiempo impidieron identificar a los responsables.