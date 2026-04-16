16 de abril de 2026 - 12:03

Esta noche en Netflix: son 6 episodios de una de las comedias más vistas

La temporada estreno de esta serie sigue a un grupo de amigos que intentan adaptarse a las nuevas formas de vincularse amorosamente.

Estreno en Netflix: esta noche llega la quinta temproada de una serie española.

Estreno en Netflix: esta noche llega la quinta temproada de una serie española.

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

Netflix anunció la fecha de estreno del documental sobre Yiya Murano.

Netflix confirmó la fecha de estreno del documental "Yiya Murano: Muerte a la hora del té"
Netflix anunció la tercera temporada de En el barro con María Becerra.

Fecha de estreno: Netflix confirmó "En el barro 3" con María Becerra y dos figuras claves del elenco original

“Machos alfa” retoma la historia justo donde quedó: con sus personajes principales juntos, pero lejos de haber resuelto sus problemas. La dirección vuelve a estar en manos de Laura Caballero, creadora de la serie junto a Alberto Caballero, con producción de Contubernio Films.

La serie mantiene a su elenco central con Fernando Gil, María Hervás, Raúl Tejón, Kira Miró, Gorka Otxoa, Paula Gallego, Fele Martínez y Raquel Guerrero.

Elenco confirmado y nuevas incorporaciones

El elenco de "Machos Alfa" de Netflix.
El elenco de

El elenco de "Machos Alfa" de Netflix.

Al elenco fijo se suman nuevos nombres que prometen renovar la dinámica de la historia, como María Adáñez y Diego Martín. Además, Cayetana Cabezas, Marta Hazas y Paloma Bloyd continúan formando parte de la trama.

Qué pasó en la temporada anterior de "Machos alfa" y qué se espera ahora

El final de la cuarta temporada dejó a los protagonistas en una situación engañosa. El grupo comparte espacio nuevamente, pero todos arrastran conflictos personales sin resolver.

Uno de los ejes más fuertes sigue siendo el de las relaciones sentimentales. Esther está decidida a divorciarse, mientras Luis intenta sostener el vínculo familiar, lo que abre la puerta tanto a una reconciliación como a una ruptura definitiva.

Embed - Machos Alfa 5 | Tráiler oficial | Netflix España

Por otro lado, Raúl continúa sosteniendo su mentira sobre su supuesta vocación sacerdotal, un conflicto que quedó abierto y que podría tener consecuencias directas en su entorno.

Pedro, en tanto, atraviesa una etapa de cambios tras retomar las citas, pero sin un rumbo claro en lo personal ni en lo emocional.

Una convivencia que promete nuevos conflictos

La serie vuelve a reunir a los protagonistas en el piso de solteros, un espacio que funciona más como refugio que como solución real a sus problemas.

Fernando Gil, María Hervás, Raúl Tejón, Kira Miró y Gorka Otxoa en "Machos Alfa"
Fernando Gil, María Hervás, Raúl Tejón, Kira Miró y Gorka Otxoa en

Fernando Gil, María Hervás, Raúl Tejón, Kira Miró y Gorka Otxoa en "Machos Alfa"

Lejos de mostrar avances, esta decisión deja en evidencia que ninguno logró resolver sus crisis. La convivencia, entonces, se convierte nuevamente en el escenario principal de tensiones, choques y situaciones incómodas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Julianne Moore interpreta a una filátropa llena de misterios en esta nueva serie de Netflix.

Con 5 capítulos en Netflix: la serie que tiene a Julianne Moore y arrasa en 91 países

ronaldinho llega a netflix: como es el documental que estrena este jueves y tiene testimonio de messi

Ronaldinho llega a Netflix: cómo es el documental que estrena este jueves y tiene testimonio de Messi

La miniserie de Netflix, de solo 6 capítulos, que se ambienta en Galicia. 

Con 6 capítulos en Netflix: la nueva miniserie ambientada en Galicia ideal para maratonear

El documental de Netflix sobre el violento asesinato de una ciclista 

El impactante documental sobre los celos y el crimen de una ciclista que arrasa en Netflix