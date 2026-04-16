Esta noche en Netflix: son 6 episodios de una de las comedias más vistas

Netflix renueva, por quinta vez, una de sus apuestas más populares con una serie española que logró conectar con el público a partir del humor, reflexiones actuales y las crisis personales. Esta noche se estrena una nueva temporada con seis episodios.

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“Machos alfa” retoma la historia justo donde quedó : con sus personajes principales juntos, pero lejos de haber resuelto sus problemas. La dirección vuelve a estar en manos de Laura Caballero, creadora de la serie junto a Alberto Caballero, con producción de Contubernio Films.

La serie mantiene a su elenco central con Fernando Gil, María Hervás, Raúl Tejón, Kira Miró, Gorka Otxoa, Paula Gallego, Fele Martínez y Raquel Guerrero.

Al elenco fijo se suman nuevos nombres que prometen renovar la dinámica de la historia, como María Adáñez y Diego Martín. Además, Cayetana Cabezas, Marta Hazas y Paloma Bloyd continúan formando parte de la trama.

Qué pasó en la temporada anterior de "Machos alfa" y qué se espera ahora

El final de la cuarta temporada dejó a los protagonistas en una situación engañosa. El grupo comparte espacio nuevamente, pero todos arrastran conflictos personales sin resolver.

Uno de los ejes más fuertes sigue siendo el de las relaciones sentimentales. Esther está decidida a divorciarse, mientras Luis intenta sostener el vínculo familiar, lo que abre la puerta tanto a una reconciliación como a una ruptura definitiva.

Embed - Machos Alfa 5 | Tráiler oficial | Netflix España

Por otro lado, Raúl continúa sosteniendo su mentira sobre su supuesta vocación sacerdotal, un conflicto que quedó abierto y que podría tener consecuencias directas en su entorno.

Pedro, en tanto, atraviesa una etapa de cambios tras retomar las citas, pero sin un rumbo claro en lo personal ni en lo emocional.

Una convivencia que promete nuevos conflictos

La serie vuelve a reunir a los protagonistas en el piso de solteros, un espacio que funciona más como refugio que como solución real a sus problemas.

Fernando Gil, María Hervás, Raúl Tejón, Kira Miró y Gorka Otxoa en "Machos Alfa" Fernando Gil, María Hervás, Raúl Tejón, Kira Miró y Gorka Otxoa en "Machos Alfa" gentileza

Lejos de mostrar avances, esta decisión deja en evidencia que ninguno logró resolver sus crisis. La convivencia, entonces, se convierte nuevamente en el escenario principal de tensiones, choques y situaciones incómodas.