Tiene 14 capítulos y está en Netflix: la nueva serie ambientada en la Estambul de los años 50 que rompe moldes

Netflix encontró en Turquía una de sus apuestas más sólidas. Entre romances y éxitos masivos , una serie de solo 14 capítulos enmarcada en la ciudad de Estambul está entre lo más visto de la plataforma por su drama intenso , con trasfondo histórico y personajes atravesados por conflictos reales.

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“Club Estambul” (Kulüp) es una ficción que rompió con los moldes clásicos de las series turcas. Con una narrativa más oscura y profunda, la producción se aleja de las historias livianas para sumergirse en un relato cargado de tensión emocional.

La serie sitúa su trama en una ciudad atravesada por cambios sociales, políticos y culturales. La elección de la Estambul de los años 50 no es casual: permite mostrar una sociedad diversa, marcada por la convivencia —y los conflictos— entre distintas comunidades como judíos, griegos y musulmanes .

Ese contexto histórico no funciona solo como escenario, sino como motor del relato. Cada decisión de los personajes está atravesada por una época compleja, lo que le da a la historia una dimensión mucho más profunda y realista.

De qué trata la serie “Club Estambul”, disponible en Netflix

La trama sigue a Matilda, una mujer que recupera la libertad tras pasar años en prisión y que intenta reconstruir su vida desde cero. Su principal objetivo es recomponer el vínculo con su hija Rashel, con quien estuvo separada durante toda su infancia.

El reencuentro no es sencillo. Rashel creció en un orfanato y carga con heridas que no está dispuesta a dejar atrás fácilmente. Esa relación quebrada se convierte en el eje central de la historia.

Para sobrevivir y acercarse a su hija, Matilda comienza a trabajar en un club nocturno, un espacio donde se cruzan secretos, tensiones y distintas historias que complejizan aún más el relato.

Un drama inspirado en hechos reales

Estambul de 1950 Estambul de 1950 gentileza

Uno de los puntos más fuertes de la serie es su inspiración en hechos históricos. Aunque la trama es ficcionada, se apoya en acontecimientos reales que marcaron a Turquía en esa década.

La producción logra retratar no solo un conflicto personal, sino también una época atravesada por discriminación, tensiones políticas y transformaciones sociales.