16 de abril de 2026 - 13:28

Tiene 14 capítulos y está en Netflix: la nueva serie ambientada en la Estambul de los años 50 que rompe moldes

Este drama se aleja de las típicas novelas románticas turcas y fusiona ficción con historia real en una época compleja.

El nuevo drama de época ambientado en Estambul disponible en Netflix.&nbsp;

El nuevo drama de época ambientado en Estambul disponible en Netflix. 

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“Club Estambul” (Kulüp) es una ficción que rompió con los moldes clásicos de las series turcas. Con una narrativa más oscura y profunda, la producción se aleja de las historias livianas para sumergirse en un relato cargado de tensión emocional.

El elenco de "Club Estambul" de Netflix
El elenco de

El elenco de "Club Estambul" de Netflix

Una historia ambientada en la Estambul de los años 50

La serie sitúa su trama en una ciudad atravesada por cambios sociales, políticos y culturales. La elección de la Estambul de los años 50 no es casual: permite mostrar una sociedad diversa, marcada por la convivencia —y los conflictos— entre distintas comunidades como judíos, griegos y musulmanes.

Embed - Club Estambul | Tráiler oficial | Netflix

Ese contexto histórico no funciona solo como escenario, sino como motor del relato. Cada decisión de los personajes está atravesada por una época compleja, lo que le da a la historia una dimensión mucho más profunda y realista.

De qué trata la serie “Club Estambul”, disponible en Netflix

La trama sigue a Matilda, una mujer que recupera la libertad tras pasar años en prisión y que intenta reconstruir su vida desde cero. Su principal objetivo es recomponer el vínculo con su hija Rashel, con quien estuvo separada durante toda su infancia.

El reencuentro no es sencillo. Rashel creció en un orfanato y carga con heridas que no está dispuesta a dejar atrás fácilmente. Esa relación quebrada se convierte en el eje central de la historia.

Para sobrevivir y acercarse a su hija, Matilda comienza a trabajar en un club nocturno, un espacio donde se cruzan secretos, tensiones y distintas historias que complejizan aún más el relato.

Un drama inspirado en hechos reales

Estambul de 1950
Estambul de 1950

Estambul de 1950

Uno de los puntos más fuertes de la serie es su inspiración en hechos históricos. Aunque la trama es ficcionada, se apoya en acontecimientos reales que marcaron a Turquía en esa década.

La producción logra retratar no solo un conflicto personal, sino también una época atravesada por discriminación, tensiones políticas y transformaciones sociales.

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