15 de abril de 2026 - 15:30

Con 5 capítulos en Netflix: la serie que tiene a Julianne Moore y arrasa en 91 países

La trama sigue a dos hermanas enfrentadas por el control de una multimillonaria y transcurre íntegramente durante un fin de semana sangriento.

Julianne Moore interpreta a una filátropa llena de misterios en esta nueva serie de Netflix.

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Netflix.
Por María Belén Delgado

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Netflix sumó a su catálogo "Sirenas", una miniserie de suspenso que ya escaló al Top 10 en 91 países. Con solo cinco episodios, este thriller psicológico atrapa al espectador con una historia de poder y manipulación que transcurre en apenas un fin de semana. Es la opción ideal para quienes buscan una trama intensa y sangrienta.

De qué trata "Sirenas"

La historia se centra en Devon, interpretada por Meghann Fahy, y su hermana Simone, papel a cargo de Milly Alcock. Aunque en el pasado fueron inseparables, actualmente viven realidades opuestas. Simone trabaja como asistente personal de Michaela, una multimillonaria filántropa encarnada por Julianne Moore, y está totalmente inmersa en un estilo de vida de lujos extremos donde su única función es anticiparse a los deseos de su jefa.

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Julianne Moore en "Sirenas".

Julianne Moore en "Sirenas".

El conflicto estalla cuando Devon busca a su hermana para informarle que su padre padece demencia en fase inicial. Ante la falta de interés de Simone por regresar al hogar, Devon comienza a sospechar que su hermana es víctima de un auténtico lavado de cerebro dentro de ese círculo de poder. A partir de allí, traza un plan para liberarla de las garras de Michaela, desencadenando una espiral de tensión.

Intrigas de poder y un final enigmático

La miniserie destaca por un reparto de primer nivel que suma también a Kevin Bacon en un rol clave. El formato de cinco capítulos permite que la narración mantenga un ritmo frenético, combinando elementos de misterio con humor negro y una atmósfera absorbente que se vuelve cada vez más oscura. La trama explora temas profundos como la influencia, el control y el empoderamiento femenino en entornos de élite.

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La serie transcurre en una isla paradis&iacute;aca.

La serie transcurre en una isla paradisíaca.

A diferencia de otras producciones del género, "Sirenas" resuelve su conflicto central en un tiempo récord, ya que toda la acción ocurre durante un único fin de semana. Esta brevedad, sumada a los constantes giros y sorpresas, ha convertido a la producción en un fenómeno global. La serie no teme mostrar una escalada constante de violencia que desemboca en un final sangriento.

Los debates sobre su intrigante final

El cierre de la historia ha generado debate entre los usuarios debido a su carácter enigmático. En lugar de ofrecer todas las respuestas, la miniserie opta por dejar planteados varios interrogantes sobre el destino de las protagonistas. Esta decisión narrativa refuerza el carácter místico que sugiere el título, manteniendo la intriga hasta el último minuto de metraje.

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