Ronaldinho llega a Netflix: cómo es el documental que estrena este jueves y tiene testimonio de Messi

Netflix presenta este jueves "Ronaldinho: El Único", un documental imperdible que cuenta su vida hasta su consagración con el Balón de Oro.

El regreso de Ronaldinho al centro de la escena no llega esta vez desde el césped de un estadio, sino a través del streaming. Este 16 de abril, Netflix estrena "Ronaldinho: El Único", una miniserie documental de tres episodios que propone revisitar la vida y obra de uno de los futbolistas más carismáticos e influyentes de las últimas décadas.

La producción, que estará disponible a nivel global, reconstruye el recorrido del brasileño desde sus orígenes en Porto Alegre hasta su consagración como Balón de Oro y emblema del llamado “jogo bonito”.

Cómo es el documental de Ronaldinho Con acceso a material inédito y archivos personales nunca antes difundidos, la serie busca entender las claves de un jugador que redefinió la relación entre espectáculo y fútbol.

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A lo largo de sus tres capítulos, "Ronaldinho: El Único" traza un hilo narrativo que combina lo íntimo con lo deportivo. La infancia del jugador, marcada por el fútbol callejero y la influencia de su familia (en particular de su hermano y representante Roberto de Assis), aparece como el germen del éxito. Su forma de jugar, asociada a la libertad y la improvisación, fue la que lo catapultó desde el Grêmio hasta los grandes escenarios del fútbol europeo.

El documental también se detiene en su paso por el FC Barcelona, considerado el punto más alto de su carrera. Allí, entre 2003 y 2008, Ronaldinho no solo acumuló títulos —incluida la UEFA Champions League de 2006—, sino que dejó una marca. Su consagración con el Balón de Oro en 2005 terminó de sellar ese período de dominio y admiración global. En ese recorrido, aparecen testimonios de figuras centrales del fútbol contemporáneo, como Lionel Messi, Neymar Jr., Roberto Carlos y Carles Puyol, entre otros.