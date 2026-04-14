Netflix acelera la nueva versión de "La familia Ingalls": presentó el polémico tráiler y la fecha confirmada

Netflix lo hizo de nuevo: se suma a la industria cinematográfica que parece sustentarse en base a apelar a la emoción y la nostalgia . Es que la plataforma presentó el primer tráiler de “La pequeña casa en la pradera”, una nueva versión del clásico “La familia Ingalls”, que se verá el 9 de julio.

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El adelanto recupera uno de los elementos más emblemáticos de la historia: la voz de Laura Ingalls, creadora de la historia, guiando el inicio del relato, en una clara referencia a la serie original . Sin embargo, esta nueva producción promete una mirada renovada.

El proyecto está liderado por Rebecca Sonnenshine como showrunner y cuenta con un equipo de dirección diverso, con nombres como Sarah Adina Smith, Julie Anne Robinson, Kat Candler, Erica Tremblay y Sydney Freeland, cada una a cargo de distintos episodios. L a producción está en manos de CBS Studios junto a Anonymous Content.

Además, la serie retoma el material original de los libros publicados entre 1932 y 1943, ampliando el universo narrativo con una base literaria que sigue vigente décadas después.

Uno de los puntos clave de esta adaptación es su casting. Netflix eligió caras nuevas para darle frescura a la historia: Alice Halsey será Laura Ingalls , mientras que Luke Bracey interpretará a Charles , Crosby Fitzgerald dará vida a Caroline y Skywalker Hughes encarnará a Mary .

Qué anticipa el tráiler de la nueva familia Ingalls

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“Hace mucho tiempo, mamá, papá, Mary y Laura dejaron los grandes bosques de Wisconsin y se mudaron a la pradera, donde una nueva vida les esperaba”, dice el personaje de la joven Laura en el tráiler. Y anticipa cómo será esa nueva vida: “Cada día y cada noche era una aventura. Y aunque estaban solos y se veían muy pequeños ante el cielo y las estrellas, eran felices porque eran una familia y estaban juntos”.

Una familia deja atrás su vida en Wisconsin para emprender un viaje hacia las vastas e inciertas praderas del Oeste en el siglo XIX. En ese nuevo territorio, los Ingalls deberán enfrentar desafíos cotidianos, adaptarse a un entorno hostil y sostener, por encima de todo, el lazo que los une. Entre la supervivencia y la esperanza, la historia reconstruye el origen de una vida en la frontera.