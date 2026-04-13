13 de abril de 2026 - 13:50

Con 6 nuevos capítulos en Netflix: la serie criminal que arrasa y estrena su temporada final

La tercera temporada de la producción creada por Augusto Fraga cuenta con seis episodios finales que exploran las consecuencias de la revuelta en las islas Azores.

Se acerca el final de esta serie brasilera de Netflix.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Netflix acaba de incorporar a su catálogo la temporada final de Rabo de Peixe, el aclamado thriller criminal que se convirtió en un fenómeno global. Con el estreno de sus últimos seis capítulos, los seguidores finalmente conocerán el destino de Eduardo y su grupo de amigos tras los eventos que cambiaron la isla para siempre.

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La trama retoma la historia tres años después de la captura del protagonista. Eduardo, interpretado por José Condessa, regresa a su hogar tras cumplir una condena en prisión, encontrando una realidad marcada por tensiones políticas y económicas que amenazan con desplazar a las familias locales y transformar la pesca tradicional.

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Justicia de la Noche y el conflicto social en la isla

En esta etapa de cierre, la serie profundiza en el movimiento clandestino llamado “Justicia de la Noche”. Eduardo y sus aliados forman esta agrupación para intentar devolver el poder a la comunidad, pero la línea entre la justicia legítima y la violencia comienza a borrarse a medida que la revuelta crece en intensidad.

El conflicto central ya no es solo el dinero del narcotráfico, sino la supervivencia de la identidad de la isla. Los protagonistas deben enfrentar las consecuencias de sus actos pasados mientras intentan evitar que intereses externos destruyan sus hogares. Esta evolución narrativa fue destacada por la crítica como una propuesta salvaje que mantiene el interés constante del espectador.

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Quienes vuelven para esta última temporada

El reparto principal regresa para esta despedida definitiva, con figuras como Helena Caldeira, André Leitão y Rodrigo Tomás acompañando a Condessa. Con este estreno, la plataforma completa un total de tres temporadas que suman 19 capítulos cargados de suspenso, consolidando a esta producción portuguesa como una de las más sólidas del streaming europeo actual.

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