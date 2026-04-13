Con una vuelta de tuerca: la película de tiburones que arrasa en Netflix y ya es la más vista en el mundo

Dura 96 minutos, la nueva película de vaqueros de Netflix: un drama desesperante

Dura menos 96 minutos: el thriller francés que muestra los dos lados del delito y arrasa en Netflix

Se trata de “Embestida”, una historia que combina catástrofes naturales con terror clásico y que logró posicionarse como la producción más vista en más de 90 países , con una recepción masiva desde su llegada al streaming.

La trama gira en torno a un devastador huracán que golpea un pequeño pueblo costero. En pocos minutos, la subida del nivel del mar transforma calles y viviendas en un escenario caótico donde sobrevivir se vuelve casi imposible . Sin embargo, el verdadero peligro no es solo el agua.

Dirigida por Tommy Wirkola y producida por Adam McKay , al reparto lo integran Whitney Peak como Dakota Edwards, Djimon Hounsou como Dale Edwards y Matt Nable como Billy Olson.

Con la inundación llega una amenaza aún más letal: tiburones que invaden la ciudad y convierten cada rincón en una trampa mortal. Los habitantes que no lograron evacuar a tiempo deberán enfrentarse tanto a la fuerza de la naturaleza como a estos depredadores en una lucha desesperada por mantenerse con vida.

La propuesta apuesta por una fórmula efectiva: combinar el miedo real a los desastres climáticos con el terror visceral que generan los tiburones. Esa mezcla, lejos de ser novedosa, vuelve a demostrar su potencia para captar la atención del público.

Embed - Embestida | Tráiler oficial | Netflix

Según la sinopsis oficial de la plataforma: “Tras la inundación provocada por un violento huracán, los habitantes de un pueblo deben luchar por sobrevivir en aguas infestadas de tiburones hambrientos”.

La producción muestra diferentes historias en paralelo, como la de una mujer embarazada atrapada en su coche mientras la inundación avanzaba, una joven que no logró evacuar a tiempo y un grupo de niños refugiados en una casa rodeada de depredadores.