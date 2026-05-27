"Odié hacer esta película": La estrella de "Crepúsculo", Kristen Stewart habló sobre uno de sus mayores fracasos

Kristen Stewart regresó al cine comercial en 2019 tras un extenso periodo en producciones independientes. La actriz aceptó protagonizar la nueva versión de Los Ángeles de Charlie bajo la dirección de Elizabeth Banks , una película que contó con un presupuesto aproximado de 50 millones de dólares y generó expectativas en la industria.

El rodaje representó un desafío personal para la protagonista de la saga Crepúsculo , quien recientemente confesó haber "odiado" la experiencia de filmar esta película de acción. A pesar de que la producción buscó establecer un inicio potente con diálogos sobre el empoderamiento femenino, la ejecución no resultó satisfactoria para la intérprete.

La película se estrenó con la expectativa de revitalizar la franquicia para una nueva generación. Sin embargo, la recepción del público y de la prensa especializada resultó tibia, alcanzando una recaudación mundial de apenas 73 millones de dólares frente a la inversión inicial. En plataformas de crítica como Filmstarts, el largometraje obtuvo calificaciones de apenas dos estrellas , reflejando el desinterés que rodeó al proyecto.

La razón principal del malestar de Stewart radicó en su fanatismo por la entrega del año 2000 dirigida por McG. Durante una entrevista con Variety, la actriz explicó que considera a Cameron Diaz, Drew Barrymore y Lucy Liu como figuras imposibles de igualar en esos roles. Su amor por el filme original convirtió el trabajo en el reboot en una tarea frustrante al sentir que la esencia anterior era inalcanzable.

Stewart recordó especialmente la dificultad de pronunciar diálogos técnicos en la secuencia inicial del filme. En esa escena, su personaje mencionaba que los hombres tardan siete segundos más en percibir a una mujer como una amenaza que a otro hombre. Aunque en su momento consideró que la propuesta era una buena idea para relanzar la marca, la realidad del set terminó por desgastar su entusiasmo.

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La actriz comparó constantemente el trabajo actual con la química del elenco de principios de siglo. Esta admiración por sus predecesoras afectó su percepción del proceso creativo, convirtiendo la participación en el blockbuster en una experiencia que hoy califica de negativa. El intento de Hollywood por modernizar la saga terminó siendo, para su protagonista, un proceso marcado por la nostalgia de una versión que ella consideró perfecta.