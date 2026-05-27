27 de mayo de 2026 - 12:50

"Odié hacer esta película": La estrella de "Crepúsculo", Kristen Stewart habló sobre uno de sus mayores fracasos

La actriz confesó que detestó trabajar en el reboot de 2019 debido a su profunda admiración por la versión original de Cameron Diaz, Drew Barrymore y Lucy Liu.

Kirsten Stewart confesó que hay una película de su filmografía que odió hacer.&nbsp;

Kirsten Stewart confesó que hay una película de su filmografía que odió hacer. 

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Kristen Stewart regresó al cine comercial en 2019 tras un extenso periodo en producciones independientes. La actriz aceptó protagonizar la nueva versión de Los Ángeles de Charlie bajo la dirección de Elizabeth Banks, una película que contó con un presupuesto aproximado de 50 millones de dólares y generó expectativas en la industria.

Leé además

asi se ve el renault 12 modelo 2027: el historico auto que sale a dominar las calles de nuevo

Así se ve el Renault 12 modelo 2027: el histórico auto que sale a dominar las calles de nuevo

Por Ignacio Alvarado
como limpiar y cuidar los pies con vinagre de manzana: cada cuanto se recomienda hacerlo

Cómo limpiar y cuidar los pies con vinagre de manzana: cada cuánto se recomienda hacerlo

Por Redacción Por Las Redes

El rodaje representó un desafío personal para la protagonista de la saga Crepúsculo, quien recientemente confesó haber "odiado" la experiencia de filmar esta película de acción. A pesar de que la producción buscó establecer un inicio potente con diálogos sobre el empoderamiento femenino, la ejecución no resultó satisfactoria para la intérprete.

image

Por qué fracasó el reboot de Los Ángeles de Charlie en 2019

La película se estrenó con la expectativa de revitalizar la franquicia para una nueva generación. Sin embargo, la recepción del público y de la prensa especializada resultó tibia, alcanzando una recaudación mundial de apenas 73 millones de dólares frente a la inversión inicial. En plataformas de crítica como Filmstarts, el largometraje obtuvo calificaciones de apenas dos estrellas, reflejando el desinterés que rodeó al proyecto.

La sombra inalcanzable de Cameron Diaz y el trío original del año 2000

La razón principal del malestar de Stewart radicó en su fanatismo por la entrega del año 2000 dirigida por McG. Durante una entrevista con Variety, la actriz explicó que considera a Cameron Diaz, Drew Barrymore y Lucy Liu como figuras imposibles de igualar en esos roles. Su amor por el filme original convirtió el trabajo en el reboot en una tarea frustrante al sentir que la esencia anterior era inalcanzable.

Stewart recordó especialmente la dificultad de pronunciar diálogos técnicos en la secuencia inicial del filme. En esa escena, su personaje mencionaba que los hombres tardan siete segundos más en percibir a una mujer como una amenaza que a otro hombre. Aunque en su momento consideró que la propuesta era una buena idea para relanzar la marca, la realidad del set terminó por desgastar su entusiasmo.

image

La actriz comparó constantemente el trabajo actual con la química del elenco de principios de siglo. Esta admiración por sus predecesoras afectó su percepción del proceso creativo, convirtiendo la participación en el blockbuster en una experiencia que hoy califica de negativa. El intento de Hollywood por modernizar la saga terminó siendo, para su protagonista, un proceso marcado por la nostalgia de una versión que ella consideró perfecta.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

que comer esta semana: 5 recetas faciles, saludables y con pocos ingredientes para hacer del 26 al 31 de mayo

Qué comer esta semana: 5 recetas fáciles, saludables y con pocos ingredientes para hacer del 26 al 31 de mayo

Por Ignacio Alvarado
La nueva comedia disponible en Netflix. 

En 93 minutos: la nueva comedia número 1 de Netflix con dos actores nominados al Óscar

La película española comparada con 50 sombras de Grey que llegó a Netflix. 

La nueva película subida de tono que llegó a Netflix: exuda pasión y es comparada con una polémica saga

Los aplausos no garantizan la Palma de Oro en Cannes: qué significa la ovación récord de La bola negra

Cómo es "La bola negra", la película española que recibió 20 minutos de ovación y recordó el fiasco de "Emilia Pérez"