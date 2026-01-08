Quién era la mujer que murió baleada por un agente del ICE en Minneapolis

Desesperación: así fue el sorprendente rescate de un perro casi hundido en un lago congelado

La víctima fue identificada como Renee Nicole Good (37) , según confirmó la senadora demócrata por Minnesota, Tina Smith. Good se encontraba dentro de su vehículo cuando recibió al menos un disparo en la cabeza y falleció horas más tarde en el hospital.

El hecho ocurrió cuando agentes de ICE y de Investigaciones de Seguridad Nacional realizaban una operación dirigida en la zona.

Renee Nicole Good (37), la mujer que murió baleada por un agente del ICE en Minneapolis

De acuerdo con imágenes que circularon en redes sociales y medios locales, varias personas bloquearon la calle con sus vehículos para impedir el avance de los agentes. En ese contexto, los efectivos descendieron de una camioneta oficial y ordenaron a Good que retirara su vehículo.

En el video se observa que la mujer dio marcha atrás y luego avanzó hacia uno de los oficiales, a quien empujó con el vehículo. En ese momento, el agente giró hacia la ventanilla del conductor y efectuó al menos tres disparos. Good fue trasladada de urgencia a un hospital, donde finalmente murió.

Desde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la subsecretaria de Asuntos Públicos, Tricia McLaughlin, calificó el episodio como un acto de “terrorismo doméstico”. En un mensaje publicado en la red social X, sostuvo que “una de estas violentas alborotadoras armó su vehículo e intentó atropellar a nuestros agentes del orden con la intención de matarlos”.

La familia de la víctima rechazó de plano esa caracterización. Donna Granger, madre de Renee Good, dijo que su hija “no formaba parte de ninguna protesta” y la describió como una persona solidaria y compasiva.

“Renee era una de las personas más amables que he conocido. Ha cuidado de personas toda su vida. Era cariñosa, comprensiva y afectuosa”, afirmó. Sobre el momento del tiroteo, agregó: “Probablemente estaba aterrorizada. Todo esto es una estupidez”.

El episodio generó una dura reacción de las autoridades locales. El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, exigió públicamente la salida de ICE de la ciudad. “A ICE, lárguense de Minneapolis. No los queremos aquí”, lanzó en una conferencia de prensa cargada de tensión. “Dicen que vienen a crear seguridad y están haciendo exactamente lo contrario”, agregó.

En la misma línea, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, cuestionó la versión oficial del gobierno federal.

“He visto el video. No crean en esta maquinaria de propaganda”, escribió en X. Walz aseguró que el estado garantizará “una investigación completa, justa y expedita” para establecer responsabilidades.

El tiroteo ocurrió en el marco de un operativo de gran escala impulsado por la Casa Blanca.

Según ABC News, el gobierno federal desplegó hasta 2.000 efectivos en el área metropolitana de Minneapolis y Saint Paul, con unos 600 agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional y alrededor de 1.400 agentes de ICE.