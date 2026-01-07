Trump afirmó que Venezuela solo comprará productos fabricados en EEUU con el dinero del petróleo

En un giro drástico para la economía y la política regional, el presidente de Estados Unidos , Donald Trump , anunció que Venezuela utilizará los fondos obtenidos por la venta de petróleo para adquirir exclusivamente productos fabricados en Estados Unidos .

Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos

Bajo este nuevo esquema, el país sudamericano se compromete a tener a Washington como su principal socio comercial, destinando los ingresos petroleros a la compra de insumos agrícolas, medicamentos, equipos médicos y tecnología para reconstruir la infraestructura energética venezolana.

El acuerdo establece que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de "alta calidad" a la administración Trump. Según el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, Washington controlará las ventas de crudo venezolano de manera “indefinida” , utilizando el petróleo como una "palanca clave" para impulsar el cambio político en la nación caribeña.

Los fondos recaudados por estas ventas, que podrían superar los 2.000 millones de dólares , se depositarán en cuentas controladas por Estados Unidos y se desembolsarán a discreción de la Casa Blanca para beneficio de ambos pueblos.

Por su parte, la estatal PDVSA confirmó que mantiene negociaciones con Estados Unidos para concretar estas transacciones bajo criterios comerciales y de legalidad.

Nicolás Maduro, detenido en Estados Unidos por cargos de narcoterrorismo. Traslado a los tribunales de Nueva York.

Mientras se define el futuro económico, el dictador derrocado Nicolás Maduro compareció ante un tribunal federal de Nueva York, tras haber sido capturado y extraditado el pasado 3 de enero de 2026. Tanto Maduro como su esposa, Cilia Flores, se declararon “no culpables” de los cargos federales por narcotráfico y delitos con armas.

La situación judicial de Maduro podría agravarse, ya que las autoridades de Florida evalúan presentar cargos estatales relacionados con lavado de dinero y tráfico de drogas que, de ser probados, podrían acarrear la pena de muerte.

Una transición bajo tensión

En el ámbito interno, la presidenta interina Delcy Rodríguez afirmó que Venezuela no está bajo el control de “ningún agente extranjero”, contradiciendo las declaraciones de Trump sobre la coordinación estadounidense en el proceso de transición hacia la democracia.

No obstante, el secretario de Estado, Marco Rubio, ya ha delineado un plan de tres fases que comienza con la estabilización del país para evitar el caos.

Por otro lado, la líder opositora y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, destacó que el país tiene una oportunidad histórica de convertirse en un "hub energético y tecnológico". Machado subrayó que la transición plena solo será posible con la liberación de todos los presos políticos —que actualmente suman 863 según el Foro Penal— y el desmantelamiento de las estructuras represivas.