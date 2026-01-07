Estados Unidos anunció una estrategia de tres etapas para la transición política en Venezuela.

Este mediodía, Estados Unidos anunció la estrategia que usarán para impulsar una transición política en Venezuela , el cual se apoya en una secuencia de intervenciones que priorizan la estabilización institucional y el control económico como herramientas centrales para modelar el futuro del país sudamericano.

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio , fue quien dio la noticia durante una presentación ante el Congreso de Estados Unidos. El funcionario defendió la política de presión sobre el régimen venezolano con un objetivo inicial claro. “ El primer paso es la estabilización del país. No queremos que caiga en el caos ”, afirmó ante los legisladores.

En ese marco, justificó la llamada “cuarentena” sobre Venezuela como un instrumento clave: "Parte de esa estabilización, y la razón por la que entendemos y creemos que tenemos la mayor influencia posible, es nuestra cuarentena ", sostuvo.

Como demostración inmediata de esta estrategia, Rubio confirmó nuevas incautaciones marítimas vinculadas al comercio petrolero venezolano. " Como han visto hoy, dos barcos más fueron incautados. Estamos en medio de este proceso y, de hecho, a punto de cerrar un acuerdo para tomar todo el petróleo que tienen, el petróleo que está estancado en Venezuela", explicó.

Según detalló, Estados Unidos prevé tomar entre 30 y 50 millones de barriles de crudo , que serían vendidos en el mercado internacional " a precios de mercado, no con los descuentos que recibía Venezuela ". Rubio aseguró que los fondos obtenidos tendrán un destino supervisado: "Ese dinero se manejará de tal manera que controlaremos su distribución para beneficiar al pueblo venezolano, no a la corrupción ni al régimen".

Cómo serán el resto de las etapas

El funcionario norteamericano describió luego una segunda fase, denominada "recuperación", orientada a la reinserción de Venezuela en el sistema económico global. “Consiste en garantizar que las empresas estadounidenses, occidentales y de otros países tengan acceso al mercado venezolano de forma justa”, precisó.

En paralelo, adelantó que se promoverá un proceso de reconciliación nacional, que incluiría medidas políticas de fondo. "Se comenzará a generar un proceso de reconciliación nacional en Venezuela para que las fuerzas de la oposición puedan ser amnistiadas y liberadas de las cárceles o repatriadas al país y comenzar a reconstruir la sociedad civil", afirmó Rubio.

Finalmente, el secretario de Estado señaló que la estrategia culminará en una tercera etapa de transición política, que consolidaría los cambios internos en Venezuela. “La tercera fase, por supuesto, será de transición. Parte de esto se solapará”, concluyó, al remarcar que el plan fue presentado con “gran detalle” ante los legisladores.