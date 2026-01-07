Máxima tensión: EE.UU. persiguió por dos semanas e incautó un petrolero ruso vinculado a Venezuela

Luego de dos semanas de persecución en el océano Atlántico, Estados Unidos logró abordar e incautar en las últimas horas un petrolero con bandera rusa y vínculos con Venezuela . La operación, encabezada por la Guardia Costera de Estados Unidos , elevó la tensión con Rusia , pero funcionarios estadounidenses aseguraron que se evitó un enfrentamiento directo entre fuerzas militares.

El buque, conocido hasta hace poco como Bella 1 y rebautizado Marinera , había eludido un bloqueo marítimo parcial impuesto a petroleros sancionados vinculados a Venezuela y se negó reiteradamente a permitir el abordaje. Finalmente, la Guardia Costera subió a bordo sin encontrar resistencia por parte de la tripulación, poniendo fin a una persecución que se extendió por unos 14 días .

Según fuentes con conocimiento directo del operativo, no había buques rusos en las inmediaciones al momento del abordaje, lo que evitó un posible choque. Poco antes de la maniobra, aeronaves militares estadounidenses despegaron desde bases en Gran Bretaña rumbo al Atlántico Norte, mientras registros de navegación mostraron un giro brusco del Marinera horas antes de ser interceptado.

El Comando Europeo de Estados Unidos confirmó la incautación en un comunicado en la red social X, al señalar que el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Defensa " incautaron " el petrolero por violaciones a las sanciones estadounidenses .

En un principio el Marinera había sido interpretado el 21 de diciembre en el Caribe. El petrolero, que había iniciado su viaje en Irán , se dirigía a Venezuela para recoger crudo . Washington sostuvo entonces que contaba con una orden de incautación debido a que el buque no enarbolaba una bandera nacional válida . Tras negarse al abordaje, el barco se internó en el Atlántico , mientras EE.UU. mantenía la persecución.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ConflictDISP/status/2008894309165301881&partner=&hide_thread=false NEW: Map by the Telegraph shows the journey of Marinera, formerly known as Bella 1. pic.twitter.com/x5kho3mP7A — Conflict Dispatch (@ConflictDISP) January 7, 2026

Durante esos días, la tripulación pintó una bandera rusa en el casco, el buque fue rebautizado y añadido a un registro oficial ruso, y Moscú presentó una solicitud diplomática para que Washington abandonara la persecución. El petrolero integra la llamada “flota en la sombra”, utilizada para transportar crudo de Rusia, Irán y Venezuela en violación de sanciones.

La presión sobre estos buques se intensificó desde que el presidente Donald Trump lanzó una campaña de máxima presión y ordenó un "bloqueo total" a petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela. En paralelo, la Guardia Costera interceptó otro petrolero en el Caribe, el M Sophia, que enarbolaba falsamente bandera de Camerún, según confirmaron fuentes oficiales.

Embed | DATO: EEUU lanza una operación y ha logrado incautar un petrolero ruso que escapó del bloqueo en las costas de Venezuela hace semanas. pic.twitter.com/p5dyGr3Cxi — Alerta News 24 (@AlertaNews24) January 7, 2026

Tras la captura de Nicolás Maduro, Washington y Caracas alcanzaron recientemente un acuerdo que podría permitir el envío de hasta 2.000 millones de dólares en crudo venezolano a puertos estadounidenses.