Estados Unidos señaló que el Cártel de los Soles "no es real": cambiaron las acusaciones contra Maduro.

Luego de la detención de Nicolás Maduro , Estados Unidos cambió las acusaciones contra él al señalar de que el "Cártel de los Soles", no es una " organización criminal real ".

A finales del año pasado, el Gobierno de Trump había declarado al cartel como un grupo terrorista y había señalado a Maduro como el líder de la organización de narcotráfico . "El Departamento de Justicia retira la afirmación de que el 'Cártel de los Soles' de Venezuela es un grupo real ", señaló una fuente a The New York Times.

El artículo reveló que la afirmación sobre el Cártel de los Soles se remonta a " una acusación formal formulada por el gran jurado contra Maduro en 2020 , redactada por el Departamento de Justicia", donde señalaron que "Maduro ayudó a gestionar y en última instancia, a liderar la organización a medida que ascendía al poder en Venezuela".

Estos argumentos llevaron a que, en julio del 2025, el Departamento del Tesoro designara al Cártel como organización terrorista y cuatro meses después, Marco Rubio , ordenara al Departamento de Estado que hiciera lo mismo.

Esta decisión fue respaldada por gobiernos como los de Argentina, Ecuador, Paraguay y Perú, mientras que Venezuela y Cuba rechazaron la acusación, calificándola de " invento de la CIA " o "fetiche" de Washington.

Sin embargo, según reveló la nota, "expertos en delincuencia y narcóticos en Latinoamérica afirmaron que, en realidad, se trata de un término coloquial, inventado por los medios venezolanos en la década de 1990, para referirse a funcionarios corruptos por el dinero del narcotráfico".

Cambiaron la acusación contra Maduro

En principio Maduro y su esposa Cilia Flores recibieron "una acusación formal reescrita que parecía admitir tácitamente el argumento" de que el Cártel de los Soles era una organización real.

Fotografía de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (c), junto a su esposa,, Cilia Flores (d), Fotografía de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (c), junto a su esposa,, Cilia Flores (d), compareciendo ante un tribunal federal este lunes, en Nueva York (EE.UU.). EFE/ Jane Rosenberg

La nueva acusación rebaja el lenguaje del texto anterior y se eliminan las alusiones al supuesto Cártel como una organización real, aunque mantienen los señalamientos al venezolano por tráfico de drogas. Ahora se refieren a un "'sistema clientelar' y una 'cultura de corrupción' alimentada por el dinero del narcotráfico".

Según NYT la primera acusación se refiere 32 veces al Cártel y describe a Maduro como su líder, mientras la nueva lo menciona "dos veces y dice que él, al igual que su predecesor, el presidente Hugo Chávez, participó, perpetuó y protegió ese sistema clientelar".

Además, el texto indica que las ganancias del narcotráfico y la protección de sus socios "fluyen a funcionarios civiles, militares y de inteligencia corruptos" bajo un clientelismo dirigido "por aquellos en la cima".

Nicolás Maduro en Nueva York Nicolás Maduro en Nueva York. NA

"Creo que la nueva acusación es correcta, pero las designaciones aún distan mucho de la realidad. Las designaciones no tienen que demostrarse en un tribunal, y esa es la diferencia. Claramente, sabían que no podían demostrarlo en un tribunal", sostuvo Elizabeth Dickinson, subdirectora para América Latina del International Crisis Group.

El medio también indicó que en la Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas que realiza anualmente la DEA nunca mencionó al Cártel de los Soles. Lo mismo ocurre en el Informe Mundial sobre Drogas elaborado por la ONU.