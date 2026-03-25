Condena histórica: Meta y YouTube deberán pagar millones por generar "adicción a las redes" a una joven

Un jurado en Los Ángeles, Estados Unidos , resolvió que las plataformas digitales Meta y Youtube deberán indemnizar a una joven por los “daños causados a su salud mental” tras desarrollar adicciones a las redes sociales desde temprana edad.

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El fallo se dio en el marco de un juicio histórico, iniciado a fines de enero en el Tribunal Superior de esa ciudad, donde la demandante denunció que el uso intensivo de aplicaciones durante su infancia derivó en consecuencias psicológicas.

La compensación fijada asciende a “3 millones de dólares por daños morales y perjuicios económicos” .

Según la decisión del jurado, Meta Platforms deberá afrontar el 70% del monto, mientras que YouTube cubrirá el porcentaje restante. Además, el total podría incrementarse , ya que los jurados continuarán deliberando para establecer eventuales daños punitivos adicionales.

Tras más de nueve días de análisis, el jurado concluyó que ambas compañías incurrieron en “negligencia” en el diseño y funcionamiento de sus plataformas. También determinó que estas fallas fueron determinantes en el perjuicio sufrido por la joven.

Según sostuvo en redes sociales, desde la niñez “generó una fuerte dependencia y agravó sus problemas de salud mental”.

Las compañías digitales “no coinciden”

En el proceso judicial, Meta Platforms y YouTube -propiedad de Google- fueron las únicas empresas que llegaron al juicio, luego de que TikTok y Snapchat alcanzaran acuerdos extrajudiciales previos. Desde Meta señalaron que no coinciden con el veredicto y que evalúan los pasos legales a seguir.

Durante un mes, el jurado escuchó testimonios, pruebas y argumentos de las partes, incluida la propia demandante. También declararon directivos como Mark Zuckerberg y Adam Mosseri, mientras que el CEO de YouTube, Neal Mohan no fue convocado a declarar.

La resolución se suma a la sentencia dictaminada este martes por un jurado de Nuevo México: allí también se encontró culpable a Meta de "ocultar información" sobre deficiencias en sus plataformas y prácticas comerciales que facilitaban la explotación sexual infantil.

De este modo, fue condenado a una multa de 375 millones de dólares.