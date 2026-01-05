Quién es Barry Pollack, el abogado que contrató Nicolás Maduro en EE.UU y que liberó a Julian Assange

Nicolás Maduro definió quién llevará adelante su estrategia judicial en Estados Unidos y apostó por una figura de alto perfil: se trata de Barry Pollack , el famoso abogado que supo representar a Julian Assange y logró su liberación tras un acuerdo con la justicia norteamericana.

El líder chavista contrató al prestigioso abogado para afrontar el juicio por narcoterrorismo en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. Pollack es reconocido a nivel internacional por haber sido una pieza clave en la resolución del caso del fundador de WikiLeaks.

El letrado, cuya oficina se encuentra cerca de la Casa Blanca, ya presentó el escrito de comparecencia ante el juez Alvin Hellerstein, de 92 años, quien estará a cargo del proceso judicial.

Maduro enfrenta cuatro cargos graves formulados por la Fiscalía General. Entre las acusaciones figuran enriquecimiento ilícito y conducción de planes para introducir grandes cantidades de cocaína en territorio estadounidense. Este lunes ya se realizó la primera audiencia y el dictador se declaró “inocente” .

La trayectoria de Pollack incluye casos emblemáticos como el de Enron , donde logró la absolución de uno de los pocos altos ejecutivos que no resultó condenado en el histórico fraude financiero. El letrado ha destacado recientemente la expansión de la jurisdicción global de Estados Unidos, una visión que ahora cobra relevancia ante el caso de Maduro.

Por su parte, Cilia Flores, esposa del mandatario depuesto y también acusada de narcoterrorismo tras ser detenida en la misma operación, ha contratado a Mark E. Donnelly. Se trata de un experto penalista basado en Houston, Texas, con pasado en el Departamento de Justicia y vasta experiencia en delitos financieros y lavado de dinero.

Quién es el fiscal del caso

El enfrentamiento legal tendrá un condimento particular en la contraparte: el fiscal federal del distrito sur de Nueva York es Jay Clayton. Clayton fue anteriormente presidente de la Securities and Exchange Commission (SEC), el organismo supervisor de los mercados en EE. UU., y ahora encabeza la acusación que busca desmantelar la presunta red de narcoterrorismo vinculada a la cúpula del poder venezolano.