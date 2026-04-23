Confirmado: así es la nueva ley que prohíbe de por vida la compra de tabaco a los nacidos después de 2009

La normativa, que espera la firma del monarca para entrar en vigor, impide que los jóvenes puedan adquirir cigarrillos legalmente incluso al ser adultos.

Una ley aprobada recientemente prohíbe de forma permanente la compra de tabaco a cualquier persona nacida después del 1 de enero de 2009. El objetivo central es crear una generación libre de humo, eliminando gradualmente la venta de estos productos y rompiendo el ciclo de adicción en los jóvenes.

La normativa establece que los menores de 17 años enfrentarán una restricción que los acompañará durante toda su vida adulta. Al fijar una fecha de corte específica, las autoridades buscan que la industria del tabaco pierda a sus potenciales clientes de manera progresiva. Según el secretario de Salud, Wes Streeting, esta reforma permitirá aliviar la presión sobre el sistema público sanitario.

image Límites al vapeo y protección en espacios públicos La ley sancionada en el Reino Unido no solo afecta al cigarrillo tradicional, sino que endurece significativamente el control sobre los vaporizadores. Quedará prohibido vapear en vehículos donde viajen niños, así como en parques infantiles y cercanías de establecimientos educativos. En los hospitales, el uso de estos dispositivos se limitará exclusivamente a zonas exteriores y solo para pacientes que se encuentren en procesos terapéuticos para dejar de fumar.

Esta intervención busca reducir los daños provocados por el tabaquismo pasivo, protegiendo especialmente a las poblaciones más vulnerables. Las facultades otorgadas a las autoridades permitirán reforzar los controles en lugares públicos, asegurando que el aire limpio sea la norma en espacios compartidos. Se trata de un cambio de paradigma que prioriza el bienestar colectivo sobre el hábito individual.