23 de abril de 2026 - 09:27

Confirmado: así es la nueva ley que prohíbe de por vida la compra de tabaco a los nacidos después de 2009

La normativa, que espera la firma del monarca para entrar en vigor, impide que los jóvenes puedan adquirir cigarrillos legalmente incluso al ser adultos.

Todas las personas nacidas después del 2009 tendrán prohibido fumar, aunque ya sean adultos.&nbsp;

Todas las personas nacidas después del 2009 tendrán prohibido fumar, aunque ya sean adultos. 

Foto:

Por Cristian Reta

Una ley aprobada recientemente prohíbe de forma permanente la compra de tabaco a cualquier persona nacida después del 1 de enero de 2009. El objetivo central es crear una generación libre de humo, eliminando gradualmente la venta de estos productos y rompiendo el ciclo de adicción en los jóvenes.

Leé además

estudios muestran que los estudiantes que garabateaban sus cuadernos desarrollaron una poderosa ventaja

Estudios muestran que los estudiantes que garabateaban sus cuadernos desarrollaron una poderosa ventaja

Por Ramiro Viñas
El significado responde a un impacto positivo sin afectar la eficiencia de la limpieza.

Por qué la mopa está dejando de utilizarse en la limpieza y cuáles son las alternativas más saludables

Por Lucas Vasquez

La normativa establece que los menores de 17 años enfrentarán una restricción que los acompañará durante toda su vida adulta. Al fijar una fecha de corte específica, las autoridades buscan que la industria del tabaco pierda a sus potenciales clientes de manera progresiva. Según el secretario de Salud, Wes Streeting, esta reforma permitirá aliviar la presión sobre el sistema público sanitario.

image

Límites al vapeo y protección en espacios públicos

La ley sancionada en el Reino Unido no solo afecta al cigarrillo tradicional, sino que endurece significativamente el control sobre los vaporizadores. Quedará prohibido vapear en vehículos donde viajen niños, así como en parques infantiles y cercanías de establecimientos educativos. En los hospitales, el uso de estos dispositivos se limitará exclusivamente a zonas exteriores y solo para pacientes que se encuentren en procesos terapéuticos para dejar de fumar.

Esta intervención busca reducir los daños provocados por el tabaquismo pasivo, protegiendo especialmente a las poblaciones más vulnerables. Las facultades otorgadas a las autoridades permitirán reforzar los controles en lugares públicos, asegurando que el aire limpio sea la norma en espacios compartidos. Se trata de un cambio de paradigma que prioriza el bienestar colectivo sobre el hábito individual.

image

Una ley con voces a favor y en contra

El proyecto ya fue aprobado por ambas cámaras del Parlamento y espera la sanción del rey Carlos, quien manifestó su respaldo a la iniciativa. El monarca sostuvo que restringir la comercialización a los niños es clave para construir una sociedad más sana. Sin embargo, la medida enfrenta críticas de sectores de la oposición que la califican como una intromisión en las libertades personales y prometen derogarla si llegan al gobierno.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Es indispensable reducir los residuos en casa y, en este caso, es positivo reciclar los potes para elementos pequeños.

Los potes de crema usados no los tires, tenés un tesoro en casa: 2 ideas útiles que le dan valor

Por Lucas Vasquez
La normativa introduce plazos más estrictos, habilita el procedimiento directísimo y apunta a mayor celeridad judicial.

Ya rige la ley que busca acelerar las causas de delitos detectados en el momento: los puntos clave

Discapacidad: el colectivo mantiene el reclamo, con un fuerte foco puesto en la prestación de servicios y rechazo al nuevo proyecto de ley del Gobierno Nacional. Foto: Gentileza

Discapacidad, en pie de lucha: paro por pagos atrasados y rechazo al nuevo proyecto de ley

Regulan por ley la actividad de guardavidas. Foto: Daniel Caballero / Los Andes

Mendoza regula por ley la actividad de los guardavidas y avanzó hacia un sistema obligatorio de formación