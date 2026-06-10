Adiós al impuesto: el proyecto de ley que permitiría a los mayores de 60 años comprar autos más baratos

La propuesta legislativa busca facilitar el acceso a la propiedad de automóviles mediante la exención del Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI) . Si bien el beneficio es amplio, no aplica a cualquier modelo del mercado, ya que el objetivo es fomentar prácticas sustentables y el uso de energías limpias entre la población de mayor edad.

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El texto del proyecto establece condiciones estrictas para los beneficiarios en Brasil . Los automóviles adquiridos bajo esta norma deben tener un precio de venta máximo de 70.000 reales y una cilindrada que no supere los 2.000 centímetros cúbicos .

Además, la ley exige que el motor sea híbrido, eléctrico o utilice combustibles renovables para calificar al descuento. Este incentivo impositivo solo podrá utilizarse una vez cada cinco años por cada conductor habilitado.

Actualmente, el proyecto propuesto por el diputado Alexandre Frota se encuentra en pleno trámite dentro de la Cámara de Diputados . Ya cuenta con el aval unánime de la Comisión de Defensa de los Derechos de la Persona Mayor , lo que representa un paso fundamental para su avance. Ahora, la propuesta aguarda el análisis y debate en las comisiones finales antes de ser enviada para la votación definitiva en el pleno del Congreso .

image Alexandre Frota, el diputado que propueso el proyecto en el Congreso brasileño.

¿Por qué esta medida es considerada urgente para los adultos mayores?

El contexto demográfico nacional hace que esta medida sea considerada urgente por los especialistas. Con un aumento sostenido en la población mayor, la falta de transporte accesible se convierte en una barrera crítica para la autonomía.

Al reducir el costo final de los vehículos, se promueve no solo la integración social de los adultos mayores, sino también la renovación de la flota por modelos con menor impacto ambiental. Si el proceso sigue los plazos previstos, su implementación podría ocurrir en el corto plazo.