23 de abril de 2026 - 06:55

Un jugador de Counter Strike 2 recibió 10 años de sanción tras agredir a su rival tras una partida

Durante un torneo en Alemania, el streamer MAUschine golpeó a su oponente luego de ser provocado con sus propios gritos de victoria.

Un jugador agredió a otro tras un torneo de Counter Strike y se ganó una ejemplar sanción&nbsp;

Un jugador agredió a otro tras un torneo de Counter Strike y se ganó una ejemplar sanción 

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Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

El ambiente competitivo de los deportes electrónicos se vio empañado por un grave acto de violencia física durante el transcurso de la premiación del torneo CAGGTUS Leipzig de Counter Strike 2, celebrado en Alemania.

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Todo comenzó cuando MAUschine, un reconocido jugador y streamer berlinés de 30 años, propinó un golpe a su rival, Fabian "Spidergum" Salomon, frente a la mirada atónita de los asistentes y el presentador del evento. El incidente se desencadenó luego de que el equipo de MAUschine fuera derrotado por el conjunto de Spidergum, denominado "Legends Lobby".

La tensión entre ambos jugadores escaló cuando Spidergum comenzó a imitar los gritos característicos de MAUschine, específicamente la frase "papichulo", la cual el streamer suele exclamar tras obtener una baja en el juego.

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Según las imágenes captadas durante la transmisión, esta burla provocó el enfado de MAUschine, quien reaccionó violentamente dándole un golpe que incluso hizo que los lentes de su oponente salieran volando.

A pesar de la agresión, Spidergum mantuvo la calma y no respondió al ataque físico, mientras que el agresor fue obligado a abandonar el escenario de inmediato.

La dura pena para el agresor

Las consecuencias para MAUschine han sido drásticas y buscan sentar un precedente en la industria. El organizador del torneo, DACH CS Masters, impuso una suspensión de al menos 10 años al jugador, declarando formalmente que la violencia no tiene lugar en su liga.

Asimismo, el caso ha sido reportado ante la Esports Integrity Commission (ESIC), lo que podría derivar en una inhabilitación que se extienda a otros circuitos competitivos internacionales.

Por su parte, la organización Regnum4games, a la cual pertenece Spidergum, ha manifestado que proporcionará asistencia jurídica al jugador agredido.

Curiosamente, el propio Spidergum intentó restar importancia al asunto de manera pública, bromeando en redes sociales sobre la "puntería" de MAUschine al golpearlo en comparación con su desempeño en el juego. Este lamentable suceso pone de manifiesto los riesgos de los torneos presenciales (LAN), donde la presión por los premios y la cercanía física pueden llevar los conflictos del entorno virtual a agresiones reales.

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